Patricia Bullrich inauguró un nuevo ítem en la agitada lista de conflictos internos en Juntos por el Cambio. Cuestionó a Margarita Stolbizer por intentar establecer “una vara ética” para medir la pertinencia o no de los candidatos de esa alianza, luego de que afirmara no conocer la presencia de Jesús Cariglino, ex intendente de Malvinas Argentina, en la lista. Bullrich desafió a Stoblizer: “No hay que ser hipócritas”.

Además, la titular del PRO salió a defender a Sabrina Ajmechet, la candidata cuestionada por haber defendido la ocupación británica de Malvinas, y adelantó que “de ninguna manera” le va a pedir la renuncia a la lista. “Es una persona de enorme validez”, indicó.

La razón por la que Bullrich salió a enfrentar a la titular del GEN fue por la expresión que Stolbizer manifestó cuando se enteró de que compartiría lista de candidatos con Jesús Cariglino, ex intendente de Malvinas Argentina y exponente del peronismo aliado al macrismo que ella había cuestionado largamente.

“Para mí también fue una sorpresa” que él fuera candidato en la nómina de JxC que encabeza el neurocientífico radical Facundo Manes, dijo la ex radical durante una entrevista con IP. “Yo me enteré de cómo era la composición (de la lista) prácticamente después de que estaba hecha. También me sorprendió, pero el hombre este formaba parte de Juntos", agregó.

La reacción de la ex ministra de Seguridad no fue a favor de la armonía y confraternidad entre los nuevos aliados. “No hay que ser hipócritas, Cariglino estuvo y Margarita no. Venir con una vara ética cuando vos fuiste parte de un peronismo que terminó con el oficialismo no me parece adecuado”, lanzó.

Que el ex intendente bonaerense sea candidato de la oposición macrista “no es una novedad", dijo Bullrich. “Todos sabíamos que es parte" de ese espacio, porque ya "en 2019 fue candidato", agregó.

El intento de la ex ministra de hacer valer sus cocardas en la principal oposición de derecha no es el único desplante que recibe la titular del Gen. El propio Manes, cabeza de la lista en la que ella figura, también había salido al cruce de su sorpresa por Cariglino.

"Necesitamos cambiar la Argentina con los argentinos que se comprometan con este proyecto de país. No podemos importar noruegos”, fue el particular argumento del neurocientífico radical para justificar la presencia del ex jefe comunal como precandidato a diputado nacional.

La lista de Manes enfrentará en las PASO de septiembre a la que propone a Diego Santilli y que es impulsada por el sector que comanda el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, a quien Bullrich también le desafía el liderazgo.

Es decir que el guante que Bullrich le arrojó hoy a Stolbizer no es el único duelo en la alianza que lidera el ex presidente Mauricio Macri, quien se fue del país durante el armado de listas. Hasta Elisa Carrió atacó a Manes cuando lo calificó de “mitómano” por haber dicho que la Coalición Cívica le había propuesto ser candidato en 2015.

Santilli, contrincante de Manes en la interna de septiembre, le reprochó varias veces las interpelaciones que este hizo a la oposición. Hasta el cordobés Luis Juez y el porteño Luis Brandoni lo criticaron por haber deseado públicamente que el macrismo “no se gaste los impuestos de los porteños en la campaña".

Bullrich contra todos por Ajmechet

El otro frente interno que el macrismo que Bullrich trata de sosegar fue la aparición de tuits en los que la candidata Sabrina Ajmechet dijo que las Malvinas deberían ser de Gran Bretaña y lamentó desperdiciar “la oportunidad de atropellar a un grupito de estudiantes del Pellegrini”.

“De ninguna manera le voy a pedir la renuncia” a su candidatura, sentenció la ex ministra. En su cerrada defensa de la historiadora también acusada por plagiar estudios criticó al "patrullaje ideológico" que puso en circulación esas publicaciones en la red social, que datan de entre cinco y diez años atrás.

"Los tuits son todos en un sentido irónico", dijo sin más Bullrich para intentar cerrar los cuestionamientos que, horas atrás, crecieron hasta convertirse en un pedido de renuncia elevado por centenares de personalidades de la educación y la cultura, y hasta la política y la vida gremial.



Ajmechet es séptima de la lista que encabeza María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires y entre otras cosas dijo que "las Malvinas no existen. Las Falkland Islands son de los kelpers". "La creencia en que Las Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental. Los datos históricos no ayudan a creer eso", escribió la historiadora en 2015.