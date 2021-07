El alero Luis Scola se quejó este jueves de algunos "malos hábitos" del seleccionado argentino tras perder con España por 81 a 71 en la segunda fecha del grupo C de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "Me preocupan algunos malos hábitos, como protestar demasiado, de simular mucho o por esas protestas no bajar a defender. No tenemos tanto talento para darnos ese lujo. Lo hemos hecho muy bien siempre y ahora lo perdimos un poco", puntualizó Scola apenas finalizó el encuentro que dejó al equipo cerca de la eliminación.

"Hay una forma de ir por la cancha que no podemos perder", reiteró con firmeza, en diálogo con TyC Sports. Sin embargo, y a pesar del complicado arranque con doble caída ante Eslovenia y España, el campeón olímpico en los Juegos de Atenas 2004 destacó: "Tengo confianza que si mantenemos lo que hicimos en una parte vamos a tener nuestra oportunidad". "España hoy en día está mejor que nosotros y en un momento se impuso eso, están más rodados, juegan mejor y están más confiados que nosotros", analizó el alero de 41 años.



La Argentina se enfrentará el domingo 1 de agosto a Japón y dependerá también de una derrota de República Checa frente a Estados Unidos por la zona A para mantenerse expectante de clasificar como uno de los dos mejores terceros.



"Siempre fue a todo o nada en los Juegos Olímpicos, si ganábamos hoy tendríamos que hacer lo mismo con Japón porque podés quedar afuera después por una combinación de resultados. Ahora no hay siguiente partido si perdés, lo importante es jugar mejor, el resto da igual", culminó Scola.



Por su lado, el entrenador, Sergio Hernández reconoció que España "siempre" los domina bien y que los supera en "el juego". Además, la salida del alero Patricio Garino en el primer cuarto los condicionó con "una rotación corta" y la pérdida del "mejor defensor del equipo".



"La diferencia en el entretiempo era pequeña pero ellos son una vez más el candidato al oro. Siempre que nos enfrentamos con ellos es una dificultad grande, no nos dejan correr, nos quitan los espacios y explotan la rotación larga de jugadores experimentados", explicó. "Estamos haciendo lo que podemos, la mayoría de las cosas que hacemos mal son provocadas por el rival. España nos ganó con mucha autoridad con 80 puntos, te deja muy bajo en posesión y por algo es el campeón del mundo", lamentó.



Y de cara al futuro coincidió con el base Facundo Campazzo en que Japón será "un rival complicado" y que con el entrenador argentino Julio Lamas en el banco de enfrente será "un partido muy táctico". Por eso Hernández adelantó: "Japón es un equipo que empuja, con un planteo táctico interesante entre zona y el hombre a hombre. Nos van a agarrar sin demasiadas piernas por la rotación corta. Uno de los dos tenemos chances de clasificar, así que hay que ir a ganar".