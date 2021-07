La interna del peronismo santafesino no da tregua y ayer fue una jornada con más novedades. La noche anterior Agustín Rossi confirmó su renuncia como ministro de Defensa pero se encargó de dejar en claro que “a mí nadie me había dicho que tenía que renunciar si era candidato. Me enteré por televisión”, sonó con bronca evidente. Cerca del mediodía, su compañera de fórmula para el Senado Nacional, la vicegobernadora Alejandra Rodenas que enfrenta al gobernador Omar Perotti en esta contienda, anunció que pedía licencia sin goce de sueldo hasta la fecha de las elecciones (el 12 de septiembre). Por la tarde su pedido fue votado por unanimidad en la Cámara alta provincial que preside. “Así descomprimió cualquier situación y puede acompañar a Rossi con mayo comodidad”, indicaron a este diario fuentes cercanas a la ex jueza. Por su parte, el gobernador no respondió el desafío que Rossi le propuso públicamente: “Que tome licencia porque él también es candidato (está inscripto como suplente) porque no es ético lo que hace”, desafió. Perotti se limitó a decirle a la prensa que a algunos de sus colaboradores que son candidatos les pedirá que tomen licencia para la campaña. Pero explicó que a la vicegobernadora no podía pedirle nada porque es la cabeza de otro poder, el legislativo.

La ola de renuncias y pedidos de licencia para los precandidatos empezó en la nación pero tuvo rápidas repercusiones en la interna del peronismo santafesino porque un ministro de Alberto Fernández está anotado para la contienda: Rossi dejó su cargo y se dispone a vender cara esta decisión. Y reiteró sus críticas hacia Perotti. “Cuando nosotros anunciamos que íbamos a ir a internas, el gobernador va corriendo a Buenos Aires a buscar un acuerdo y le armaron la lista en Buenos Aires”, denunció Rossi. Y repitió que el plan de Perotti era “hegemonizar al peronismo con (Roberto) Mirabella como candidato a senador. Y él candidato a senador suplente. ¿Con eso qué lograba? Que el debate electoral en las próximas elecciones fuese provincial. Y esconder a Alberto y Cristina. Eso fracasó a partir de que nosotros anunciamos que vamos a ir a la elección interna”, explicó.

Cerca del gobernador y sus candidatos Marcelo Lewandowski, Marilin Sacnun y el propio Mirabella como cabeza de la lista de precandidatos a diputados nacionales; tienen una visión totalmente diferente. “Lo que pasó es que desoyeron a los referentes nacionales, mintieron con los supuestos apoyos que tenían y ahora le cortaron los cables. Creyeron que podían ganar el partido antes de jugarlo”, dijo a Rosario/12 en estricta reserva una alta fuentes de Hacemos Santa Fe, el nucleamiento que orienta el mandatario provincial. Consultado sobre otro punto sensible la fuente aseguró que “ahora el gobernador no va a echar a nadie. No es su estilo, primero hay que pasar la interna”, añadió.

Por ahora se sabe que otros que tomarán licencia para esta campaña son Juan González Utges que es el quinto en la nómina de diputados nacionales del sector de Rossi y se desempeña en el ministerio de Trabajo de Santa Fe. Y Carlos Kaufman que está noveno en la nómina que impulsa el gobernador y es subsecretario de Municipios y Comunas.

Pero en muchas ciudades hay concejales que son candidatos a su reelección y algunos para otros cargos. Consultados algunos ediles del peronismo de Rosario que revisten esa condición adelantaron que “ni pensamos en pedir licencia. Si todos los que son candidatos acá piden licencia no queda nadie y esto deja de funcionar”, graficaron.

La PASO del Frente de Todos en Santa Fe promete varios días de tensiones aunque ahora el pedido que viene desde el gobierno nacional y también de la consideración de los dirigentes provinciales más experimentados pasa por "empezar a bajar el tono y frenar la escalada que puede dejar heridos tan serios en la disputa que después nos va a costar muchísimo juntar los pedazos para ir todos juntos en las generales y conservar nuestras bancas nacionales", le dijo un veterano peronista a este diario.