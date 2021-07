La secretaría de fútbol de Boca, que encabeza Juan Román Riquelme, se pondrá firme y utilizará las herramientas legales a su alcance ante la ausencia en la práctica de esta mañana de Sebastián Villa, quien reclama ser transferido al Brujas de Bélgica, y que el domingo ante Talleres será reemplazado por el juvenil Aaron Molinas.



Según le dijeron a Télam allegados a la dirigencia boquense, de no mediar una salida, que en este caso podría ser una mayor oferta del club europeo y que el delantero sea transferido, "se pondrá en marcha el mecanismo legal correspondiente ante la determinación del jugador de faltar a su trabajo".



En las próximas horas, el departamento de legales de Boca le enviaría al jugador colombiano una carta documento, para que se presente a entrenar o a dialogar con la secretaría de fútbol.



El mensaje de la dirigencia para dentro del club es claro: si no conviene la oferta del extranjero, el jugador se queda en Boca y se verá con el tiempo si jugará o no, pero más allá de las exigencias del futbolista y de su entorno -en este caso sus representantes- la secretaría de fútbol lo valora como un patrimonio importante, y no bajará las pretensiones económicas por un delantero que tiene una cláusula de salida de 40 millones de dólares.



"Quiero comentarles que el tema Villa pasó a nuestro departamento jurídico, estamos a la espera, se lo va a citar y no hay sanciones ni nada. Trabajamos en función de que se pueda resolver", dijo al respecto el presidente Jorge Ameal.



Junto con Ameal estuvo Jorge Bermúdez, integrante de la secretaría de fútbol del club, quien también habló sobre la ausencia en las prácticas del futbolista colombiano. "En cuanto a Villa, como integrante del consejo de fútbol, nos toca compartir y rodear a los jugadores de la mejor manera, que no les falte nada, que estén al día, que convivan bien con sus familias y buen ambiente de trabajo. Sus decisiones personales deben asumirlas ellos", dijo Bermúdez.



Sebastián Villa, de 25 años, no se presentó a entrenar, mientras que el jueves se reunió con el entrenador Miguel Russo, a quien le dijo que quiere irse a jugar al Brujas de Bélgica. Enseguida retiró sus pertenencias personales y se despidió de algunos compañeros en el predio de Ezeiza.



El futbolista colombiano tiene contrato hasta el 30 de diciembre de 2024 y su representante tiene todo arreglado con el Brujas de Bélgica para avanzar hacia un contrato por tres años. El club europeo ofreció por su pase 7.000.000 de dólares y Boca, que es dueño del 70% de su ficha mientras que Deportes Tolima de Colombia tiene el 30% restante, rechazó la propuesta y está en la espera de que el club europeo suba el monto de la oferta.