México celebró este domingo un referéndum para decidir si se investiga y enjuicia a cinco expresidentes por corrupción, aunque la baja concurrencia a los recintos habilitados para votar dejaría la iniciativa sin efectos legales. El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó y promovió el referéndum, aunque no votó argumentando que su "fuerte no es la venganza". Este domingo dirigentes del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) cruzaron acusaciones con el Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de organizar y difundir la consulta. Las encuestadoras indican que el "Sí" alcanzaría hasta el 90 por ciento, aunque difícilmente haya votado más del 40 por ciento del padrón electoral, que corresponde a 37,4 millones de mexicanos: ese piso es necesario para que la consulta sea vinculante. En cualquier caso habrá que esperar por los resultados finales, que se darán a conocer este lunes por la noche.

En un principio la consulta proponía enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) por corrupción, fraudes electorales y la polémica guerra contra el narcotráfico, entre otros casos. Pero la Corte Suprema modificó la pregunta inicial para preservar la presunción de inocencia y dejó un enunciado muy abierto que planteaba a los mexicanos si querían "emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados".

"Día histórico" y cruces

"Hoy es un logro más del pueblo de México. Para nosotros es un día histórico, para nosotros es un éxito", declaró a la prensa el presidente del Morena, Mario Delgado, luego de votar en su colegio electoral de Ciudad de México. Delgado aseguró que, en caso de imponerse el "Sí", Morena impulsará "una Comisión de la Verdad para que no cesemos en la búsqueda de justicia" y se investiguen lo crímenes de las administraciones pasadas.

El dirigente oficialista aprovechó para arremeter contra el INE, organizador de la consulta, al denunciar que "no está a la altura del momento que vive el país". En los últimos días Morena venía señalando que el instituto electoral buscaba boicotear el referéndum debido a que solo abrió un tercio de las mesas electorales que hubo en las elecciones legislativas y regionales de junio.

Desde el INE recogieron el guante y denunciaron las "mentiras" de Morena. "Me llama la atención que una y otra vez vemos mentiras y mentiras que buscan desinformar. Las mentiras a otro lado, no en un contexto democrático. Apostemos a que la jornada sea un éxito, no la dinamitemos", expresó el presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien explicó que el 99 por ciento de las mesas electorales del país abrieron con normalidad.



"No pudimos poner más casillas como queríamos porque nos lo impidieron al no entregarnos más recursos", sostuvo Córdova, quien recordó que fue el Congreso quien le negó al INE más presupuesto para la consulta. "En lugar de desanimar a la gente, deberían estar en una lógica de jolgorio", remarcó el presidente del INE en clara alusión a Morena.

Los alcances de la consulta

Luego de los cambios propuestos por la Corte Suprema de México, el enunciado sometido a votación este domingo fue: "¿Está de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?"



Los promotores de la consulta defienden que la victoria del "Sí" servirá para abrir Comisiones de la Verdad que investiguen los crímenes de gobiernos anteriores, mientras los críticos veían innecesario votar para que se cumpla la ley.

En México los exmandatarios pueden ser juzgados como cualquier ciudadano ya que pierden los fueros al dejar el poder. Pero el presidente López Obrador argumenta que la consulta es necesaria porque contribuirá a la aplicación de justicia y fortalecerá la democracia participativa.



En un acto realizado en el estado de Sinaloa el mandatario, quien no votó este domingo, defendió el referéndum: "Hay que dar la opinión que se tenga, en cualquier sentido, como mujeres, como hombres libres, pero hay que participar porque estamos en democracia".

En los días previos a la votación, López Obrador llamó a considerar el supuesto espionaje a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos con el software Pegasus durante el gobierno de Peña Nieto, a quien vincula también con los sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht.

Además López Obrador acusa al expresidente Salinas de vender sectores estratégicos, como el telefónico, a "allegados", y a Zedillo de "endeudar" al país al absorber una millonaria cartera vencida de los bancos tras la crisis de 1994. A Fox, en tanto, lo responsabiliza de haber maniobrado para impedir su candidatura presidencial en 2006, y a Calderón de desatar un baño de sangre con su guerra antidrogas.



En paralelo a esta consulta histórica, el presidente de izquierda impulsa una reforma que permite someter a los presidentes a un referéndum revocatorio cuando cumplan la mitad de su mandato de seis años. Él mismo anunció que lo hará voluntariamente en 2022.