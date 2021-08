Los casi dos años que pasaron entre el Mundial de China y los Juegos de Tokio resultaron una eternidad para la Selección Argentina de básquet, que se despidió este martes de la cita olímpica con una abrumadora derrota ante Australia por 59-97 en cuartos de final.

Y fue también la despedida no tan deseada para Luis Scola. En sus quintos Juegos Olímpicos, el "Gran Capitán" salió a falta de poco para el final y se ganó los aplausos de todos los presentes en el Saitama Super Arena, lo que obligó a detener las acciones por casi un minuto. Luifa no pudo evitar las lágrimas ante tamaño contexto.

"Me tomó con la guardia baja, no me lo esperaba. Pensé que iba a terminar el partido jugando... Uno por ahí espera que tus compañeros, los entrenadores te reconozcan y en un momento levanté la cabeza y vi a los rivales, los periodistas, la poca gente que había en la cancha y me golpeó un poco. Lo agradezco de corazón", declaró Scola a la Televisión Pública en referencia al improvisado y sentido homenaje.

Quien también se refirió a la retirada del último estandarte de la Generación Dorada de Atenas 2004 fue Facundo Campazzo, quien se hizo un espacio para hablar a pesar de estar muy golpeado por la eliminación. "Duele y nos tiene que doler (la derrota). Tenemos que estar orgullosos de estar en este partido y de despedir a Luis. Me siento honrado. Hay un antes y un despúes con Luis, lo vamos a extrañar mucho", declaró.

"No imaginábamos un final así, no imaginábamos un partido así. Imáginabamos un partido más parecido al primer tiempo donde ellos dominaron, porque están en un mejor momento que nosotros, y que nosotros tuviéramos que remar y por una cuestión de carácter llegar al final con alguna chance. Pero bueno, el desgaste físico, la lesión de Garino, el tema de Deck que nunca pudo recuperarse del tema de la covid. Nos hizo perder juego, lucidez y si tenemos que hacer un análisis del torneo no pudimos tener nunca volumen de juego, no encontramos la rotación. Y acá están los mejores del mundo y nosotros no estábamos a la altura por varios razones", reflexionó el entrenador Sergio Hérnandez.

No le hizo nada de justicia la postergación pandémica al equipo de "Oveja", que mostró una versión completamente alternativa de la que le valió el subcampeonato en 2019. Los 38 puntos de diferencia contra Australia -un muy buen equipo por cierto- tuvieron muchos pasajes de similitud con las caídas previas ante Eslovenia (100-118) y España (71-81).



Si en China la Selección brindó un espectáculo para el recuerdo y la emoción, con un estilo de juego colectivo notable, niveles individuales altísimos y una defensa de las mejores de su historia, en Tokio todo salió al revés. Y Australia se lo cobró con intereses punitorios.

1) Bienvenida la defensa

Primer cuarto (22-18). La defensa argentina hizo su esperada aparición en Tokio desde el arranque del encuentro. El triple inicial de Dellavedova tras una falla en la rotación fue una mera excepción teniendo en cuenta lo que vendría después. Australia hace correr la bola, con posesiones largas en busca de encontrar al lanzador mejor ubicado, pero la Selección responde con un gran despliegue. Así, recién tras cuatro minutos fue que Mills -la carta goleadora de los Boomers- tomó su primer tiro.

Por el contrario, el ataque albiceleste es rápido, con Campazzo rompiendo y descargando para que sus compañeros tomen el tiro casi sin pensarlo o, en todo caso, atacando el aro. El cordobés se tuvo que despegar de la áspera marca de Dellavedova, quien le hizo personal a toda cancha para que le cueste recibir la pelota. Sin el gigante Aaron Baynes -lesionado- Australia pone todas sus fichas en el tiro de larga distancia, que con el correr de los minutos fue encontrando. Así acortó lo que fue una distancia máxima de 8 a favor de Argentina para cerrar el cuarto abajo por 22-18.

2) Dominio australiano

Segundo cuarto (11-21). El ingreso del especialista defensivo Matisse Thybulle se hizo sentir. En apenas algunos minutos, el de Philadelphia 76ers coleccionó 3 robos y un tapón y, para colmo, metió dos triples casi de chiripa. A la Argentina le cuesta mucho anotar mientras que Australia empieza a encontrar espacios y, sobre todo, confianza.

Parece ser una constante en lo que va de torneo el bajón de la Selección en los segundos cuartos. Ante la sequía, empiezan a aparecer los embates individuales, que generalmente terminan en pérdidas. En sintonía, Campazzo arriesga con pases de lujo que no encuentran manos firmes (5 pérdidas, 2 asistencias). Muchos minutos para Bolmaro en lugar de Luca Vildoza, de flojo torneo, pero al de Barcelona por ahora no le salen los tiros y el de los Knicks terminó viendo acción: una bandeja y un triple suyos le dieron aire al equipo.

La diferencia en triples es grande: 4/14 (29 por ciento) para Argentina contra 8/21 (38 por ciento) para Australia. Preocupación por el manejo del balón (5 asistencias y 10 pérdidas) y por las tres faltas de Scola. Laprovíttola lidera con 9 puntos, Campazzo tiene 7, y Scola y Vildoza, 5.

3) Barranca abajo

Tercer cuarto (15-21). La sequía ofensiva argentina no parece tener fin. Cada posesión es esforzada, desprolija y sucia ante el gran trabajo de los australianos en su campo, que desvían constantemente los pases albicelestes. La esperanza pasa por el amor propio, como con una gran salvada de Campazzo que no encuentra respuesta en el triple del propio cordobés en esa misma jugada.

Deck, quien no se gana la vida por su tiro de tres, encuentra dos triplazos en el desierto que hidratan a la Argentina. Las chances albicelestes pasan por defender y asegurar el rebote y, del otro lado, apostar por los arrebatos individuales. Los árbitros tampoco se la hacen fácil, desviando el foco de los jugadores con algunos cobros polémicos. La selección de tiro de los de Hernández es, por momentos, desesperante.

4) Un equipo entregado

Ultimo cuarto (11-37). Australia salió a cerrar el partido como para que no haya incertidumbre alguna. Rápida volcada de Exum con falta de Bolmaro y triple de Thybulle, dos jugadores que no se caracterizan por sus cualidades anotadoras, estiraron la distancia a 17. La desazón argentina es total: Campazzo recibe falta técnica tras quejarse por un no cobro de los árbitros y la defensa entra de licencia. La diferencia es de 25. Parcial de 13-0 en el cuarto. Lo que vendría sería mucho peor.

La previa

El equipo de "Oveja" Hernández viene en alza tras conseguir su primer triunfo del torneo (97-77 a Japón) tras dos derrotas preocupantes en el inicio (100-118 con Eslovenia y 71-81 ante España) e intentará mantener la sintonía de juego que mostró durante varios pasajes ante los locales.

El goleador del equipo en lo que va de torneo viene siendo el interminable Luis Scola (19,7 por partido), seguido de Facundo Campazzo (16), Nicolás Laprovíttola (13) y Gabriel Deck (11,7) entre los que superan los dos dígitos en anotación.

Por Australia, que ganó todos sus partidos de fase de grupos, los líderes son el base de San Antonio Spurs Patty Mills (21,7), el interno del Shimane Magic japonés Nick Kay (14,3) y el pivot de Melbourne United Jock Landale (13,3).