Teatro

Luz testigo

En este espectáculo conviven cinco historias, con sus universos y personajes. Cada uno de los mundos y de las personas intenta un encuentro con los otros. Un encuentro que está interferido por las propias limitaciones, por las dudas, por los miedos. Hay una mujer que se refugia en su imaginación, un padre y una hija que se exilian del mundo, mientras el amor y el crimen sobrevuelan las vidas de estos seres perplejos y desesperados. Con Ramiro Delgado, Lu Grasso, Silvina Katz, Paula Manzone, Agustín Meneses, Marcelo Pozzi, William Prociuk, María Villar y dirección de Javier Daulte. Luz Testigo es el resultado de un concurso de dramaturgia organizado en 2020 por el Equipo del Espacio Callejón.

Los miércoles a las 20.30 en Espacio Callejón, Humahuaca 3759, CABA

Captura de aves silvestres

Desde ayer la compañía teatral BASAMENTA retomó las funciones presenciales de Captura de aves silvestres, con dirección de Ignacio Torres. El grupo de experimentación teatral integrado por la destacada actriz Pilar Boyle, Natali Cabovianco, Matías Corradino, Fernando Morales, Florencia González e Ignacio Torres (esta vez como director) cumple 10 años y lo celebra con el estreno de su cuarta obra que ofrecerá ocho nuevas funciones presenciales en la emblemática sala del circuito teatral independiente. El Grupo BASAMENTA presenta una puesta que revela distintas líneas de acción en las que expone sus fantasías acerca de las aves silvestres. Por un lado, una posible historia de seres humanos al cuidado de aves reales en este mundo real. Por otro lado, en escena, la magia y belleza de animales que vuelan, cortejan y a la vez luchan por su supervivencia.

Los sábados a las 21.30 en Moscú Teatro, Juan Ramírez de Velasco 535

Happier than ever

El ascenso de Billie Eilish como pos gótica estrella pop adolescente fue tan vertiginoso que, la verdad, daba miedo que se derrumbara. Pero en su segundo disco, a los ¡19 años!, se la escucha segura y frágil, hablando de cantidad de temas pero sobre todo de su cuerpo, de lo difícil que fue lidiar con los comentarios y especulaciones sobre su aspecto cuando tan chica. Hay, por supuesto, nostalgia por el pasado y por momentos más sencillos –hay que pensar que grabó su primer y super exitoso disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go? con su hermano Finneas en su habitación y de repente le llovieron los Grammys, entonces una canción como la que abre el disco, “Getting Older”, es esperable. ¿Cuántos saben lidiar con este nivel de fama antes de los 20? Aunque los problemas de los que ahora canta ya no son tan “normales” para sus fans como la salud mental o la adicción, sino que tienen más que ver con firmar contratos y stalkers, el sentimiento que predomina es universal: la ansiedad. Pero, al escucharla, la sensación es que Billie va a estar bien. Todas la canciones, una vez más, están co-firmadas con su hermano mayor.

Welcome 2 America

Ya se habló y escribió mucho sobre este disco póstumo de Prince, otro de quién sabe cuántos, grabado en 2010. El misterio central es por qué lo archivó: es, para muchos, bastante mejor que sus últimos lanzamientos. Funk y R&B a los niveles que sólo Prince podía alcanzar, es además un disco político, un comentario sobre su país que recuerda al diagnóstico certero de Sign O’ The Times. Con claros homenajes a Curtis Mayfield, la distopía que es Estados Unidos para la gente negra queda clara en casi todos los temas, pero se destaca el del título y “Running Game”. Por supuesto, también hay tiempo para bailar y divertirse, y para el sexo: es un disco de Prince después de todo, cosa que se nota especialmente en la tremenda “When She Comes”.

ONLINE

The Flight Attendant

No existen muchas series protagonizadas por azafatas (perdón, asistentes de vuelo). Mucho menos con el grado de locura y desparpajo de esta historia que, sin duda, será recordada como el despegue definitivo de la carrera de la rubia Kaley Cuoco. Su Cassie Bowden es un manojo de inseguridades, tapadas regularmente por las salidas, el alto consumo de alcohol y las sesiones amatorias de una única noche, pero todo cambia y mucho cuando un vuelo de rutina a Bangkok le permite conocer a un empresario joven y millonario. Claro que el día después la enfrenta con una cama empapada de sangre y un cadáver a su lado. En parte comedia negra, en parte relato de suspenso, las desventuras de Cassie la llevan a verse envuelta en una confabulación de alcance internacional, perseguida por una asesina despiadada y un par de agente del FBI. Michelle Gomez y la gran Rosie Perez acompañan en el reparto durante los ocho episodios, basados en la novela homónima de Chris Bohjalian y disponibles en HBO Max.

The Prime of Miss Jean Brodie

Acorn TV acaba de sumar a su oferta de miniseries un verdadero clásico de la cadena ITV. Producida en Escocia en 1978, diez años después de la famosa versión cinematográfica con Maggie Smith, esta adaptación de la novela de Muriel Spark encuentra a Geraldine McEwan en el rol de la señorita Brodie, una maestra de escuela de Edimburgo con métodos poco ortodoxos de enseñanza (y una notable fascinación por todo lo que provenga de Italia, incluido el líder del fascismo, Benito Mussolini). Pintura de época y retrato de personajes, la particularidad de la versión televisiva es su corrimiento del texto original, imaginando situaciones y conflictos novedosos a partir de las ideas centrales de Spark.

CINE

Martin Eden

Demorado durante más de un año por la pandemia, el estreno en salas del último largometraje del Italiano Pietro Marcello (La bocca del lupo, Bella e perduta) muestra a un realizador cuyos niveles de ambición están a la altura de los resultados. Basada muy libremente en la novela autobiográfica Martin Eden de Jack London, el film describe el derrotero vital del personaje del título, desde su condición de marinero de clase baja y semi analfabeto al prestigio de una carrera como escritor e intelectual. Descripción de la vida en Italia a lo largo del siglo XX, el diseño de arte entrecruza formas y modos de todas las décadas, telón de fondo temporal indefinido que parece contener todo el universo. Como Eden, Luca Marinelli –ganador del premio a Mejor Actor en el Festival de Venecia– es una fuerza de la naturaleza, el vehículo ideal para una trama que alterna el melodrama romántico (con enfrentamiento de clases incluido) y las discusiones políticas sobre el rol del socialismo y el liberalismo.

Krabi, 2562

El británico Ben Rivers viene erigiendo desde hace más de una década una filmografía rica en experimentaciones formales y temáticas. Una de su últimas películas, que ya puede verse en Mubi, fue filmada en Tailandia en codirección con la realizadora Anocha Suwichakornpong. La región, Krabi, es la misma en la cual fue rodada la película La playa, con Leonardo DiCaprio, pero aquí no hay estrellas de cine ni relatos al uso corriente. Los dos cineastas construyen un híbrido entre la ficción y el documental que no esquiva los mitos y leyendas de la zona. Mientras una joven busca locaciones para un film y un pequeño equipo filma una publicidad bajo el sol, dos neandertales observan todo desde la espesura.

TV

Habitaciones cerradas

“Toda familia tiene un secreto y la de los Lax, una de las más distinguidas de Barcelona a finales del siglo XIX, no podía ser menos”. Así promociona la señal Europa Europa su última incorporación al catálogo de series españolas, una de las geografías más estimadas por una porción del público local. En el primer capítulo de la saga, protagonizada por Susanna Jiménez, Maite López Pisonero y Elisa Plaza, la joven Violeta Lax regresa a su país en la actualidad para supervisar las obras que transformarán la antigua mansión familiar en un museo dedicado a su abuelo Amadeo, famoso pintor de retratos. La pulsión telenovelesca se mezcla con el suspenso cuando un cuerpo momificado aparece misteriosamente en una habitación totalmente secreta de la enorme casa, punto de partida para que Violeta descubra los secretos más tremebundos del clan. A partir de ese momento la historia viaja más de cien años hacia el pasado para conocer las luces y sombras de los Lax.

Miércoles a las 22, por Europa Europa.

Haylli, una memoria revelada

A lo largo de seis décadas, entre 1930 y 1990, el fotógrafo Alberto Haylli documentó incansablemente la historia social, política, cultural, económica y deportiva de su ciudad natal, Junín, y de toda la Argentina. Esta serie documental, en cuatro capítulos de media hora, describe el proceso de recuperación de ese enorme acervo fotográfico –oculto en su mayoría durante muchos años– a partir de la puesta en marcha, en 2018, del Proyecto Haylli, iniciativa que puso en valor el patrimonio cultural de Junín a través del revelado de 40.000 negativos, 2000 diapositivas y 150 horas de material fílmico que dormían el sueño de los justos en un atiborrado altillo.

Jueves a las 22, por Canal Encuentro.