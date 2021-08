Tras una serie de acusaciones infundadas realizadas por el presidente Jair Bolsonaro sobre irregularidades en el sistema electoral de Brasil , el Tribunal Superior Electoral (TSE) abrió una investigación para que el mandatario explique las denuncias que hizo sin presentar pruebas. En tanto Bolsonaro respondió con una convocatoria para que la población se arme “a ejemplo del pueblo de Estados Unidos”.

"Quiero decirles que toda dictadura fue precedida por una campaña de desarme. Para mí es diferente: el pueblo de bien debe estar armado a ejemplo del pueblo estadounidense. Para que exactamente prototipos de dictadores no quieran hacer valer su voluntad en nuestra patria amada llamada Brasil", afirmó Bolsonaro ante un puñado de seguidores, en un discurso transmitido por sus redes sociales y en clara referencia a lo ocurrido en Estados Unidos cuando una turba de seguidores ultraderechistas del expresidente Donald Trump tomó por asalto el edificio del capitolio para evitar la confirmación del triunfo de Joe Biden y la derrota del magnate republicano.



"No habrá elecciones"

A 14 meses de los próximos comicios, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva encabeza todas las encuestas. En las últimas semanas Bolsonaro llegó a afirmar que si en 2022 el país no vuelve al voto por papeleta “no habrá elecciones”, a pesar de que en Brasil el voto electrónico fue adoptado desde 1996. El mandatario incluso señaló al presidente del TSE y miembro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis Roberto Barroso, por “conspirar” para consumar un “fraude” en favor de Lula.

Barroso anunció que iniciará un proceso administrativo para investigar los dichos de Bolsonaro sobre el sistema de votación, el mismo puede llevar a que la eventual candidatura del mandatario sea vetada por el organismo electoral. El titular del TSE también solicitó a la Corte Suprema incluir al mandatario en una investigación sobre difusión de noticias falsas y “ataques” a las instituciones democráticas. De ser incluido por la CSJ, Bolsonaro tendría que responder a un proceso penal que pondría en juego su continuidad en el Ejecutivo.

En ambos casos la declaración hecha por el presidente de Brasil el jueves pasado en sus redes sociales y que también fue retransmitida por la televisión estatal sería una pieza clave. Durante dos horas el presidente reiteró, sin prueba alguna, que las urnas electrónicas propiciaron fraudes en todas las elecciones, incluso en las que él ganó en 2018.



"Habrá caos"



Este martes Bolsonaro habló durante cerca de media hora a sus seguidores en la puerta del Palacio de la Alvorada, el mandatario repitió sus acusaciones y dijo que si no cambia el sistema de urna electrónica “habrá caos” y aprovechó para agitar el fantasma del comunismo y el regreso de la izquierda al poder, citando como ejemplos a Cuba, Venezuela y Argentina.

"Elecciones no confiables no serán admitidas. Mi pelea es con Barroso, no con todos los jueces. Es un ministro del Supremo que quiere imponer su voluntad", sostuvo Bolsonaro, a quien todas las encuestas dan como perdedor en los comicios de 2022. Barroso fue respaldado por casi todos los partidos políticos, incluso los oficialistas, que repudiaron las acusaciones de la falta de transparencia en las elecciones con urnas electrónicas. Este lunes el presidente del TSE emitió un comunicado firmado por sus 16 antecesores y el juez Alexandre de Moraes, que será el próximo titular del organismo electoral cuando asuma el cargo un poco antes de las elecciones previstas para octubre de 2022. En la declaración conjunta afirman que las urnas electrónicas "lograron eliminar un pasado de fraudes electorales que marcó la historia de Brasil".