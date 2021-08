El diputado del PRO Jorge Enríquez decidió salir en defensa de su compañero de interbloque y precandidato a diputado Fernando Iglesias, luego del ataque misógino que les dedicó a Florencia Peña y otras actrices que visitaron la Quinta de Olivos durante la pandemia. Con la misma lógica machista de su compañero de bloque, Enríquez no perdió tiempo y emitió un comunicado que ya en las dos primeras líneas se despacha a puro mansplaining: "Florencia Peña dice que no entiende porque le critican sus visitas a Olivos. Si no lo entiende, se lo tenemos que explicar".

El diputado por la Ciudad de Buenos Aires -representación que Iglesias busca renovar en la lista que encabeza María Eugenia Vidal- justificó el tuit de su compañero de interbloque, en el que habló de "personal de trabajo" y acompañó el mensaje con fotos de las actrices en ropa interior, como un simple "chiste". "El humor es una válvula de escape pacífica ante tantos abusos de poder. No hay en esto nada de misoginia", analizó Enríquez sobre los comentarios de Iglesias.

En el comunicado titulado "Las visitantes VIP desvían la atención haciéndose las víctimas", el diputado habla de "humor", pero ensaya un poco de corrección política y refuerza el resultado misógino del supuesto chiste al asegurar que Iglesias no hizo una "crítica a su vida privada", en referencia a Peña. Luego Enríquez parece retomar el tono jocoso de Iglesias y transforma el encuentro de Olivos, donde la actriz dijo ir a pedir por la situación crítica de su gremio, en "fiestas nocturnas".



"Es la indignación de quienes no pudieron trabajar, estudiar ni despedir a sus seres queirdos muertos mientras una casta hacía fiestas nocturnas en Olivos y elidía las restricciones generales", describe el diputado PRO, que interpreta los sentimientos de Iglesias y extiende el sentimiento a toda la sociedad, desviándose de las críticas por las expresiones misóginas.

El legislador cercano a Patricia Bullrich no se limita a revictimizar a Peña por el ataque que recibió públicamente sino también desacredita el pedido de la diputada Gabriel Cerruti, que adelantó que pedirá un pedido de exclusión contra Iglesias y su par Waldo Wolff. "Quien participa de la vida política o del debate público acepta que se le responsa con dureza y a veces con mordacidad, sea hombre o mujer", insiste el diputado del PRO en desconocer la misoginia de los dichos de Iglesias.

Para cerrar el comunicado, refuerza todo el discurso machista de su compañero de bancada al tildar la respueta de las actrices como "victimizaciones sobreactuadas y falsas" que "solo tratan de desviar la discusión de lo que la generó, que son las prebendas del círculo gobernante".