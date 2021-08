Mientras Juntos por el Cambio, ahora Juntos, escribía un código de ética para tratar de apagar el fuego que hay entre los distintos sectores de la coalición que se sacan chispas en la interna, el sábado pasado el Frente de Todos lanzaba, puertas adentro en el Complejo Cultural C, con todos sus candidatos de provincia y Ciudad de Buenos Aires, lo que serán los lineamientos de la campaña que se aproxima. "En estas elecciones decidimos cómo queremos salir de la pandemia. Si con trabajo y reactivación o volviendo al pasado", dice el documento que recibieron todos los equipos de comunicación de las distintas "tribus" del frente. En el escenario estuvieron este sábado el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que oficia como jefe de campaña, y el presidente del PJ porteño, Mariano Recalde. "Darle más volumen a la agenda propia, salir del encierro discursivo y esquivar el marco opositor", recomendaron a los candidatos los consultores que asesoran al Gobierno en el área de comunicación y expresaron que "la mayor debilidad de la oposición es la figura de Macri".

El Centro Cultural C, ubicado sobre la avenida Corrientes en el barrio porteño de Chacarita, funcionará como "bunker" y centro estratégico durante estas elecciones. Por eso, luego de la reunión, distintos integrantes de los equipos de comunicación del albertisimo, massismo y kirchnerismo participaron en la semana a distintas reuniones organizativas. El lugar encierra una cuota de mística y cábala para el espacio, ya que en 2019 el Frente de Todos recibió en ese sitio la noticia del triunfo. Tal como adelantó Perfil, el sábado estuvieron allí los 35 candidatos del oficialismo en Provincia de Buenos Aires y los 13 de CABA y se les pidió que no difundan imágenes del encuentro. El espacio en el que se desarrollan eventos culturales está a cargo de Ignacio Saavedra, ex funcionario del AFSCA, y Javier Grosman, uno de los creadores de Tecnópolis y organizador de los festejos del Bicentenario.

Más allá de que quisieron mantener el hermetismo, finalmente se filtró el documento que rige los lineamientos centrales de la estrategia de comunicación del FdT de cara a esta campaña, donde también están reflejados los datos y números que maneja el oficialismo: "existe una leve mejora de la imagen del gobierno nacional aunque con una intención de voto en provincia de Buenos Aires de entre 10 y 15 puntos menor a la de 2019", indica el escrito y suma que "el voto probable" del FdT en PBA es el siguiente: "voto seguro 30 por ciento; voto probable 12 por ciento; voto posible 7 por ciento".

En contraposición, los consultores que asesoran al Gobierno evaluaron que "el voto probable de Juntos en el mismo distrito es: voto seguro 23 por ciento; voto probable 23,5 por ciento y voto posible 11 por ciento". Además, indican que "el objetivo general" será mejorar la composición en la Cámara de Diputados y mantener la mayoría en la de Senadores y explicitan como objetivos específicos: "superar el 40 por ciento a nivel nacional; alcanzar el 42 por ciento en la provincia de Buenos Aires y repetir resultados en las elecciones al Senado".

En el documento --una presentación de Power Point que recibieron todos los candidatos oficialistas-- también se hizo un análisis de la situación actual y se reconoce que entre los argentinos hay "malestar con la gestión económica". En esa línea, los asesores comunicacionales recomendaron a los candidatos "no usar la pandemia como excusa", porque eso "justifica gran parte de lo que está sucediendo con ese tema", pero aclararon que eso "no es suficiente". "La pandemia borró la temporalidad y nos ancló en la urgencia del presente. La campaña tiene que servir para recuperar el futuro", indicaron.

"La vida que queremos" será el eslogan que se repetirá durante estos meses en la producción publicitaria, en la estrategia digital y en el discurso de los distintos candidatos del Frente de Todos. "La vida que queremos es un tono, un llamado a la acción, una apuesta a la esperanza y a terminar con la languidez del encierro y el conformismo. Empieza por la vacunación y la superación de la pandemia, pero se proyecta en la reapertura, el reencuentro y en volver a tener una economía normal", aclararon. Puntualizaron que para ello se deberá "reafirmar el compromiso electoral de ofrecer una vida mejor a la que teníamos", contando "paso a paso cómo lo vamos a hacer".

También resaltaron que los "distritos prioritarios" de esta elección legislativa serán Santa Fe, donde el oficialismo irá a internas; Córdoba, uno de los distritos donde la oposición es más fuerte; Tucumán; Corrientes y Chubut. Sobre este tema resaltaron que "la mayoría de las gestiones provinciales y locales tienen mejor imagen que la nacional" y, agregaron algo que vienen repitiendo los distintos consultores durante los últimos meses: que "el Frente de Todos tiene mejor imagen que sus candidatos".

Sobre la oposición, si bien indican que la figura de Macri está muy bastardeada, explicitan que "otros de sus dirigentes están entre los mejor evaluados del país". Es el caso del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y de María Eugenia Vidal, candidata en CABA por Juntos, que "miden bien". Por último, recomiendan "no ser agresivos ni salir a la defensiva"; "no argumentar contra noticias falsas porque las refuerza" y "más que hablar de la unidad, mostrar la diversidad en hechos que beneficien a la gente".

Lo que aún resta definir es qué sucederá con los famosos actos de campaña y las recorridas por los barrios, dos liturgias claves para el peronismo que en estas elecciones se verán impedidas o restringidas por la pandemia, sobre todo si en las próximas semanas aumenta la circulación de la variante Delta de coronavirus, una de las grandes preocupaciones del Gobierno por estas horas.

"Una posibilidad es armar eventos como el del día de la lealtad del año pasado", expresan en los pasillos de Casa Rosada. En aquella ocasión, el 17 de octubre, se hizo una caravana de autos y un acto virtual. En las típicas "carapantallas" porteñas, en tanto, ya se pueden ver carteles del Frente de Todos que dicen "la fuerza de la unidad" y la imagen de un sol, y en las esquinas de las principales avenidas ya están las mesitas con sombrillas y los militantes del PRO repartiendo volantes con la imagen de María Eugenia Vidal y la consigna "Es lado a lado".