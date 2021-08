Las declaraciones de la ensayista Beatriz Sarlo, quien dijo que las Islas Malvinas "son territorio británico" siguen generando el repudio de funcionarios y ex combatientes. "Demuestra una ignorancia enorme, porque no es un debate que uno pueda llegar a tener con un malvinero, es con la Constitución Nacional", señaló Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Por su parte, el vicepresidente del Centro de Ex Combatientes de La Plata (Cecim), Hugo Robert, destacó que "los dichos de Sarlo van en línea de la precandidata macrista para el senado, Sabrina Ajmechet, la presidenta de Pro, Patricia Bullrich y el expresidente Mauricio Macri".

"A través de la disposición transitoria primera, votada por una unanimidad y propuesta por Raúl Alfonsín, se establece que es irrenunciable el reclamo por Malvinas", aseguró Filmus en referencia al apartado constitucional sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas. "Geológicamente las Malvinas son un desprendimiento del territorio americano. Sarlo no habrá ido nunca a la Patagonia, porque no hay nada más parecido al paisaje patagónico que el paisaje de Malvinas", agregó el funcionario respondiendo a los dichos de la escritora, quien había señalado con seguridad que después de haber visitado las islas eran "lo más parecido al sur de Escocia".

La escritora había apuntado que "las Malvinas son un territorio británico. Cuando la gente dice 'son argentinas' no se sientan ni un minuto a pensar, si son argentinas, si no son argentinas, ni qué son las Malvinas. Es un territorio que se asemeja al sur de Escocia", dijo en declaraciones a un canal de televisión por cable. Sus dichos parecieron ponerse en línea con los de Ajmechet, que ya había tuiteado que "las Malvinas no existen, las Falklands son británicas", y de Patricia Bullrich quien había deslizado que se le podrían haber ofrecido las islas a la empresa Pfizer a cambio de vacunas contra la covid-19.

"No es un debate que uno pueda llegar a tener con un malvinero, es con la Constitución Nacional", advirtió Filmus a Sarlo y agregó que se trataba de "un desconocimiento enorme de la historia decir 'por allá en la primera parte del Siglo XIX hasta la década del 30 podrían haber sido nuestras, como si la usurpación militar y el desalojo de los argentinos que estaban allí tuvieran una fecha a partir de la cual se pudiera hacer". El funcionario indicó que "España había nombrado 32 gobernadores antes de 1810, con lo cual no cabe duda de que las heredamos de España. Y después hubo una invasión militar; no es que hubo un pedido de permiso o un descubrimiento". El funcionario destacó además que "el Congreso votó hace un año, una ley donde extiende la plataforma continental también de las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur", e hizo foco en el "desconocimiento del sentimiento de argentinos y argentinas que dieron su vida por esto".

Por su parte, el excombatiente Hugo Robert, señaló que los dichos de Sarlo son una "barbaridad" y recordó en su cuenta de Twitter que la ensayista "fue una de las 19 pseudointelectuales que firmaron una solicitada por la autodeterminación" en Malvinas. El ex soldado apuntó que "hay mucho dinero de la embajada de Reino Unido para financiar todo esto", y enlazó los dichos de la intelectual que iban "en línea con Ajmechet, Bullrich y el expresidente Mauricio Macri", un precursor de la posición antimalvinenense durante los años 90.