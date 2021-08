Después de ganar la medalla de bronce en barra de equilibrio de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y de poner la lupa sobre la salud mental de los competidores, la deportista estrella Simone Biles aclaró todos los rumores sobre la decisión de abandonar la competencia unos días atrás. Reveló que su tía falleció mientras ella competía.

"Hace dos días, mi tía falleció inesperadamente, y eso era algo que tampoco esperaba que sucediera en los Juegos Olímpicos", contó la estadounidense. "Entrené toda mi vida, estaba físicamente lista, estaba bien y de repente pasa esto", agregó Biles, quien aclaró que lo que sucedió fue algo que estaba fuera de su control.

La joven atleta contó en una conferencia de prensa del Comité Olímpico Internacional que mientras entrenaba para poder competir con seguridad, recibió la noticia de la muerte de su familiar. "A fin de cuentas, la gente no entiende por lo que estamos pasando", dijo Biles. "Me desperté y mi tía había fallecido, y no fue más fácil estar aquí en los Juegos Olímpicos".

"Somos humanos"

Biles declaró que durante la última semana y media se había vuelto "insensible" a todas las especulaciones sobre su desempeño.

"Hay muchas especulaciones aquí y allá. Algunos decían que estoy tomando medicamentos para el TDAH que no estaban permitidos en Japón", dijo. "Honestamente, no he tomado medicamentos para el TDAH desde 2017, así que mejor descarten eso. Hay tantas especulaciones que la gente no entiende nuestra frustración".

“No somos solo entretenimiento. Somos humanos ", expresó. "Mi salud mental y física está por encima de todas las medallas que podría ganar".

Además, relató el desgaste que debió atravesar por las pruebas médicas a las que se sometió durante su estancia en Tokio. "Todos los días tuve que ser evaluada médicamente por los doctores, y luego tuve dos sesiones con un psicólogo deportivo que me ayudaron a mantenerme más sensata", contó.

La gimnasta vivió con "dificultad" la constante presión. Sin embargo, "ser el rostro de los Juegos realmente no me afectó, era solo lo que quería lograr y lo que quería hacer", concluyó.