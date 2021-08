En una reunión que mantuvieron representantes de la firma multinacional British American Tobacco (BAT), ex Nobleza Piccardo, con referentes del Ministerio de Producción de Salta, anunciaron que esa empresa inaugurará próximamente tres nuevos módulos de líneas de producción en su planta de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, para comenzar a producir cigarrillos que antes se importaban. Y esa nueva producción incrementará la demanda de tabaco salteño.

En el encuentro, el gerente general de BAT, Juan Pablo Pardo, le comentó al ministro de Producción y Desarrollo Sustentable Martín de los Ríos, que el objetivo “no sólo es potenciar el abastecimiento del mercado interno, sino que también tienen previsto exportar 2 millones de toneladas anuales a distintos mercados, y particularmente al chileno”.

Desde la empresa, que produce conocidos cigarrillos como Lucky Strike, Rothmans y Camel, confirmaron a este medio que en el encuentro con funcionarios provinciales les adelantaron que la inversión que realizarán en su planta de Pilar será de unos 7 millones y medio de dólares, y tiene como objetivo sustituir la importación de uno de sus productos que llegaba desde el exterior, los Rothmans XL.

Según informaron, los nuevos módulos podrían comenzar a producir a finales de este mes para el mercado local, “y eventualmente comenzar exportar”, lo que generaría una demanda extra del volumen habitual de tabaco. Y confiaron a Salta/12 que entre el 60 y el 65% del blend que ellos realizan, “es Virginia salteño”.

El presidente de la Cooperativa de Productores Tabacaleros (COPROTAB), Germán Martos, por su parte subrayó que la noticia es muy buena, y que los productores de Salta y Jujuy tienen grandes expectativas de cubrir ese nicho, “crecería el volumen para el mercado local, pero también potencialmente la posibilidad para exportar a otros países de la región”, sostuvo.

El referente, señaló que más allá del volumen que se pueda vender, lo importante “es que se sigue gestionando el mercado y que están viendo a la Argentina como estratégica en este sector”.

Felix Piacentini, gerente de Asuntos Económicos de la empresa, resaltó que la cadena de valor tabacalera es muy importante para la economía nacional y para Salta: “a nivel nacional, emplea cerca 40 mil personas sólo en la producción primaria”. En Salta, está integrada esa cadena al proceso de elaboración, y se calcula que más de 16 mil familias viven de esta actividad.

La provincia participa en un 30% de la producción nacional de tabaco, genera recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET) por casi $5.000 millones, y divisas por 70 millones de dólares, ya que exporta el 65% de lo que produce.

La voz de los trabajadores

Jorge Julio Paz, integrante de la comisión directiva del Sindicato de Obreros del Tabaco, si bien lamentó que en Salta se perdió gran parte de la industrialización del tabaco y que “solo quedó la parte de la preindustria, cuando antes la industria completa con Massalin Particulares estaba acá, y se hacían los Marlboro o Philp Morris”, reconoció que el anuncio que hizo la ex Nobleza Piccardo “es genial, porque se va a utilizar tabaco de Salta y de Jujuy”.

Pero sobre todo subrayó que “saber que van a seguir invirtiendo da tranquilidad y es un buen signo en cuanto a la sustentabilidad de este rubro laboral”, y agregó que toda la preindustrialización “en un futuro no muy lejano”, se va a concentrar en la zona de Rosario de Lerma, donde Massalin Particulares tiene su planta procesadora. “Entre ellos se prestan servicios, entonces acá se van a hacer esas tareas y luego se van a mandar a Pilar”, detalló el dirigente sindical.

Paz contó que ya existe un acuerdo para que en 2023 todo el tabaco de las dos provincias productoras del norte se procese en esa planta ubicada en la localidad del Valle de Lerma.

Impuesto al tabaco

Desde la British American Tobacco aprovecharon para señalar que el incremento en la demanda y producción se podrá cumplir cabalmente “siempre y cuando se corrija el mercado interno”, debido a la disputa que llevan adelante con algunas pequeñas empresas nacionales que se dedican a vender tabaco para armar cigarrillos, y que hasta aquí no tributan al fisco la tasa que sí pagan las grandes empresas (alrededor del 50% del precio del paquete) como consecuencia de un amparo en la justicia que presentó una de ellas, la Tabacalera Sarandí.

Esa medida fue apelada por las multinacionales y el pasado 13 de mayo consiguieron un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “pero hasta ahora no se cumple”, sostuvo el representante de TAB.

Esa tarifa diferenciada, para quienes producen cigarrillos, es competencia desleal por parte de las productoras locales, ya que pueden ofrecer su tabaco a un precio inferior y obtener mayores volúmenes de ganancia. Sin embargo, desde el sector de las pequeñas tabacaleras, como Tabes en Salta, argumentan que no pueden pagar por un producto que no comercializan, como la caja de cigarrillos, y que de hacerlo así, no podrían subsistir y su destino sería el cierre seguro. Porque además, sostienen, como la publicidad está prohibida, nunca podrían instalarse como ya lo hicieron las marcas históricas, y la única manera de competir es a través del precio.

Lo cierto es que con el fallo de la Corte, la AFIP calcula que podría recaudar más de $40.000 millones por año en ese concepto, que se usa para desalentar el consumo, pero también podría provocar el cierre de algunas Pymes como la salteña, que genera más de 300 puestos laborales.