Alan Pichot, el mejor ajedrecista argentino, está varado en Rusia adonde viajó hace unos meses a disputar un torneo mundial. Hizo pública su situación a través de las redes sociales y manifestó su disgusto por no poder regresar al país a causa de las restricciones impuestas por pandemia de coronavirus. Le reclamó al Ministerio de Turismo y Deportes, a cargo de Matías Lammens, que lo ayude a volver a Argentina. Las tratativas prosperaron y este viernes podrá regresar a la Argentina finalmente.

"Fue un mes muy cargado con demasiado ajedrez y estoy feliz de que haya terminado. Por supuesto que sigo sin ayuda para volver a mi país, ¿Se podrán encargar y ayudarme una vez que lo necesito?", expresó desde su cuenta de Twitter.

El joven de 22 años participó de la Copa del Mundo de Ajedrez Magnus Carlsen Invitational en la ciudad de Sochi, en Rusia, y todavía no pudo volver a la Argentina tras terminar la competencia. Las medidas impuestas para demorar el ingreso de la variante Delta de covid-19 se lo impiden.



Se dirigió directamente a Lammens, y a la actual Secretaria de Deportes de la Nación Argentina, Inés Arrondo, a quienes etiquetó en su publicación para interperlarlos desde Tokio.

Hace menos de una semana, Pichot se manifestó en redes sociales, sabiendo que tendría problemas para regresar más adelante. "Yo califico como deportista que salió a representar a su país y no puede volver? ¿O para eso tengo que ser olímpico? Estoy en una competencia en el exterior, vengo de representar al país en un mundial y no puedo volver. Una solución no me vendría mal...”, reclamó el ajedrecista.

En su publicación hacía referencia a la normativa dispuesta por el Gobierno el 29 de julio. El Ministerio de Salud de la Nación otorgó cupos extras para que los atletas e integrantes de la delegación argentina puedan regresar al país una vez hayan terminada su participación en los Juegos Olímpicos.

Como condición, se les exigió a los deportistas cumplir las normas establecidas para viajeros al momento de su arribo, requerido en el contexto de la pandemia de coronavirus. De tal modo, se estableció que podrían ingresar al país siempre que cumplan el aislamiento correspondiente, de acuerdo a las medidas sanitarias establecidas.

El Magnus Carlsen Invitational 2021

El torneo es el cuarto torneo de la serie de torneos del Champions Chess Tour 2020-2021. Es un torneo de 1.500.000 dólares en premios que empieza con 16 participantes de todo el mundo y se jugó entre el 13 y el 21 de marzo.

Algunos de los participantes fueron Daniil Dubov (2710; 28°), el estadounidense Hikaru Nakamura (2736; 18°), el neerlandés Jorden Van Foreest (2701; 37°), el francés Maxime Vachier-Lagrave (2758; 14°) y el prodigio iraní Alireza Firouzja (2759; 13° con 17 años).

Pichot se enfretó también contra Carlsen (2847; 1°), el español David Antón Guijarro (2673; 62°), el sueco Nils Grandelius (2670; 66°), el azerí Shakhriyar Mamedyarov (2770; 8°) y el ruso Ian Nepomniachtchi (2789; 4°).



La trayectoria de Pichot en el ajedrez

Desde que el ajedrez lo atrapó a los 4 años, Pichot ostenta varios récords nacionales. Obtuvo el título Maestro Fide a los 11 años, el título de Maestro Internacional a los 15 años y el título de Gran Maestro a los 17 años​. Actualmente es el número uno de Argentina y 144° del ranking mundial.

En septiembre de 2014 se consagró Campeón Mundial sub 16 en Durban, Sudáfrica. En 2016 se convirtió en el jugador más joven en representar a la Argentina en las Olimpiadas de ajedrez, resultando invicto en las 7 partidas que jugó​.



Entre sus triunfos más destacados se encuentran las victorias frente a Veselin Topalov en rápidas en 2015, el triunfo contra Zoltan Almasi en Isla de Man 2017 y el triunfo contra Alireza Firouzja en la FTX Crypto Cup de 2021