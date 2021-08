El hijo de uno de los tres bomberos que falleció durante un incendio en un departamento en la localidad bonaerense de Caseros, denunció que el edificio en cuestión tenía fallas graves y que no hubo inspección de la Municipalidad de Tres de Febrero que conduce Diego Valenzuela.

"Mi viejo fue uno de los bomberos fallecidos en el incendio del martes en Caseros. Quizás hayan visto en los medios que se culpa su muerte al monóxido de carbono y hasta se ha dicho que subieron a hacer su labor sin estar equipados como correspondía la situación", comenzó el descargo de Agustín Silva, hijo de Pablo Silva, realizado en su cuenta de Twitter.

A través de un extenso hilo, el joven reveló una trama de irregularidades que derivaron en la muerte de los tres bomberos. "Para los que no saben mi viejo tenía 29 años de servicio como Bombero (hablo de él para dar el ejemplo que más conozco, sus compañeros eran muy experimentados también) lo que denota su buen manejo de situaciones así o hasta mucho peores", precisó.

En su publicación, aclaró que "el edificio incendiado no estaba en las condiciones necesarias para ser habitado, y que el corto que inicio todo fue por una tremenda negligencia edilicia".

"Este video es de mediados/fines de julio del departamento arriba del incendiado. Paredes y techo electrificados. Tomacorrientes chorreando agua. Pisos inundados. ¿Saben cómo actuó la inmobiliaria? Moviendo a la gente a otro departamento del mismo edificio que estaba igual o peor", describió Agustín al compartir imágenes de los desperfectos, donde señaló que "brotaba agua del piso y las paredes".



Asimismo indicó que "hace cuatro meses los vecinos venían reclamando a la inmobiliaria 'Omar Martínez'” las condiciones en la que se encontraba todo esto" pero que "no tuvieron respuesta y pasó lo qué pasó".

"El incendio provino de una estufa eléctrica que a mi entender si se genera un corto logra saltar la térmica, pero el agua que debía haber dentro de las instalaciones eléctricas generó el desmadre y seguramente haya generado una siguiente explosión que sorprendió a mi viejo y compañía", subrayó el joven en otra parte del texto.



Si bien aseguró no estar "lo suficientemente capacitado para hablar de temas técnicos", recalcó que "no fue un accidente común y corriente, que no enfrentaron mal la situación y subieron desprotegidos, que el causante no fue 100 por ciento el monóxido de carbono".

"Quienes conocían a mi padre saben que jamás hubiese sobrestimado una situación, siquiera un mínimo detalle. Acá hubo una negligencia pura que podría haber evitado 3 muertes. ¿Quién autorizo el poder de habitar ese edificio? ¿Sabés la respuesta Diego Valenzuela?", se cuestionó, al mencionar al intendente de Tres de Febrero.

Y concluyó: "Vamos a ir hasta el final para que nadie más tenga que pasar por la situación de mi familia y la de Ragazzoni y Fedeli. La inmobiliaria 'Omar Martinez', la constructora Fasani y la municipalidad de Tres de Febrero nos deben una respuesta que aquí vamos a estar esperando".

El trágico incendio

El incendio se produjo el martes a la mañana en el cuarto piso del edificio situado en Avenida San Martín 1351, en Tres de Febrero, y tuvo como víctimas a Cristian Ragazzoni , Gabriel Fedelli y Pablo Silva, quienes murieron mientras trabajaban para sofocar las llamas.

Al llegar al lugar se encontraron con un foco ígneo en el departamento C, aparentemente originado por una estufa. Por lo ocurrido se inició una causa judicial bajo la carátula de "incendio" en la Unidad Fiscal 7 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de la fiscal Diana Mayko.

La despedida

Una multitud se concentró el miércoles en la puerta del cuartel de Bomberos Voluntarios del partido bonaerense de Tres de Febrero para despedir con un aplauso cerrado y el ruido de las sirenas los restos de los tres bomberos fallecidos.

Tras el encendido de una antorcha, los cuerpos iniciaron el recorrido en autobombas cubiertas de flores, coronas y cintas negras, al cementerio de Pablo Podestá, ubicado en Luis Ángel Firpo 9600. Con motivo de homenajear a sus camaradas caídos en servicio, distintos cuarteles de bomberos del país efectuaron un toque de sirena.