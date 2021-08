"El Instituto Timoteo trata a sus alumnos de acuerdo con su sexo al nacer, ¿Usted acepta que traten a su hijo de esta manera?", se lee en la ficha de solicitud de ingreso a una institución evangélica ubicada en el sur de la ciudad de Salta. El requerimiento fue dado a conocer por una familia que estaba buscando un colegio para uno de sus hijos pero ante el hallazgo realizó una denuncia por discriminación en el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Desde la institución respondieron que "esas son las reglas del juego" para quienes buscan ingresar a ese colegio, y aseguraron que no se pide el traslado de ningún alumno si en el transcurso de la cursadas se percibe de manera diferente. No obstante, la siguiente pregunta que se lee en la ficha de ingreso es: "Si en el futuro Ud. o su hijo o hija decide ser tratado de manera distinta, no de acuerdo a su sexo al nacer, ¿se compromete a trabajar con la institución para buscar un pase a otra institución?".

Verónica Geipel, integrante de la familia que realizó la denuncia ante el INADI, contó a Salta/12 que cuando se pusieron a leer la ficha les pareció "gravísimo" lo que se planteaba. Para la mujer, quedó de manifiesto que en el colegio "no están de acuerdo con la diversidad de género", y no cumplen la Ley Nacional N° 26.743, de Identidad de Género, sancionada en 2012.

"No estarían cumpliendo con la ley al querer sacar a alguien de la institución que el día de mañana pueda optar por tener un sexo diferente", expresó. Es por eso que ante esos requerimientos, sumó su preocupación sobre la enseñanza que se dicta en el lugar y supuso que "no va a ser una educación inclusiva, sino todo lo contrario".

Después de decidir no mandar al niño a ese colegio, la familia optó por realizar una denuncia ante INADI. "Son bastantes descarados en solicitar eso", expresó Geipel, aún sorprendida ante el hallazgo.

Por su parte, el asesor jurídico de la institución, Cristobal Canaves, dijo a Salta/12 que eso está establecido en la solicitud de la matrícula, pero "no es una imposición o proscripción a los que ya están en el instituto". "Vos querés mandar a tus hijos (al colegio), estas son las reglas del juego. Si vos estás conforme, tenés la matrícula, si no, buscás la matrícula en otro colegio", afirmó.

Aseguró que las familias cuentan con la total libertad de elegir el lugar donde mandar a sus hijos, y precisó que a pesar de ser una institución evangélica, reciben alumnos de distintas religiones.

Canaves subrayó que hasta ayer el colegio no recibió ninguna notificación sobre la denuncia al INADI, por lo que no podían hablar de lo que desconocían. "No tengo conocimiento del contenido de esa denuncia", dijo, y señaló que nunca recibieron quejas de madres, padres o tutores que hayan decidido mandar a sus hijos al lugar.

"Realmente, estamos sorprendidos de esta situación porque no hemos recibido ninguna queja y el planteo de nadie", manifestó Canaves. Aseguró que se encuentran en una "situación incómoda" porque no pueden dar una respuesta a "una queja que nunca tuvimos".

Mientras que el delegado del INADI en Salta, Gustavo Farquharson, manifestó que luego de recibir el reclamo de los padres trasladaron el caso a la propia institución con copia al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta. Aunque allegados a la cartera que dirige Matías Cánepa dijeron a este medio que no entró ningún documento formal sobre el tema.

De acuerdo al informe elaborado por la Asociación Civil Infancias Libres, sobre una muestra de 100 experiencias trans relevadas, las primeras expresiones de la autopercepción de un género distinto al asignado al nacer se dan principalmente desde el primero a los 4 años de edad (46%), y en segunda instancia entre los 5 y 8 años (31%). Es decir, en un 77% de los casos estas manifestaciones suceden antes de los 9 años.



Ni identidad de género ni ESI

Farquharson dijo a Salta/12 que solicitaron al Ministerio de Educación "que arbitre los medios para dar cumplimiento a la Ley de Identidad de Género y de Educación Sexual Integral". Además, destacó que el derecho de admisión de cualquier establecimiento educativo no puede ser basado en la discriminación.

Afirmó que el hecho narrado en la denuncia presentada ante el organismo claramente refiere a un acto discriminatorio y "no debe repetirse en ningún establecimiento educativo". Para el delegado, lo que ocurre en el Instituto Timoteo se debe a que el Ministerio de Educación provincial no lleva adelante una correcta implementación y control sobre la aplicación de la Ley Nacional N° 26.743. Además de que, según su parecer, no se reconoce a la ESI.

Consideró que la cartera educativa "no está preparada para afrontar los contenidos de ESI e Identidad de género" debido a una falta de voluntad política, ya que no se asignan presupuestos, equipos interdisciplinarios y jerarquía en programas. Supuso también que casos similares deben de ocurrir en otras instituciones privadas porque existe "una mirada que lo privado puede funcionar como burbujas al margen de la ley".

Farhquarson recordó el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género, que brega por el "trato digno". Allí se indica que se deberá respetar la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad.



Por crianzas diversas

La facilitadora del espacio de Crianzas Diversas y directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Ana Pérez Declercq, se mostró impactada por lo que ocurre en el Instituto Timoteo. Dijo que se evidenció que "actúan contrariamente a la ley", ya que la Argentina aprobó leyes que respaldan y garantizan los derechos de los niños, niñas y adolescentes.



"Se sabe que muchos colegios al imponer un uniforme no respetan la diversidad de género, pero al ponerlo por escrito asombra porque tiene que ver con que directamente tiene acciones en contra" de la inclusión y la diversidad, dijo. Recordó que en 2018, en Neuquén se aprobó el Protocolo para el registro del cambio de identidad en los establecimientos educativos, sean con DNI o no. Esta iniciativa fue presentada ante la cartera de Cánepa.

El espacio Crianzas Diversas intenta generar encuentros entre las familias y personas que acompañan la crianza de niñes y adolescentes que expresan una identidad de género u orientación sexual distinta a la asignada o a la esperada. Precisamente, Pérez Declercq afirmó que su origen vino a "cubrir un vacío" de parte del Estado.



Señaló que a pesar de tener "leyes de avanzada", no hay políticas públicas que las acompañe y así garantizar el cambio cultural en todas las instituciones. "Muchas de las familias que se acercan desconocen a dónde hacer un reclamo o a quién se le puede consultar", subrayó.

Afirmó que en Salta existe solamente un espacio, el Centro de Salud N° 63, que cuenta con acompañamiento, aunque su abordaje no es integral. Es decir, no se piensa el acompañamiento desde aspectos sociales, psicológicos y de salud.

También dijo que en la actualidad no hay un trabajo conjunto entre las leyes de Identidad de género y la ESI, sabiendo además que esta última, al ser sancionada en 2006, no cuenta con una readaptación en relación a las nuevas identidades y corporalidades diversas que se empezaron a vislumbrar con mayor fuerza en la última década. Es por eso que resaltó la creación del movimiento TRANSformando la ESI.

Pérez Declercq recordó que un gran número de la población trans, joven y adulta, fue expulsada de sus hogares y rechazada en las escuelas, por lo que consideró que se debe "generar el cambio en edades tempranas". Esto lleva a que se brinde el acompañamiento a las familias que no tienen las herramientas para hacerlo o guardan prejuicios y valores que hacen a la expulsión de las personas de su círculo familiar.