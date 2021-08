El presidente Alberto Fernández se defenidó tras las acusaciones por las visitas a la Quinta de Olivos durante el aislamiento estricto en 2020 y negó vínculos con el empresario taiwanés Chien Chia Hong, pareja de una asesora de la primera dama, Fabiola Yáñez. "Jamás me vino a hacer una propuesta por su empresa o sus actividades, no hay nada peor que explicar lo que uno nunca hizo", afirmó por AM750.

En diálogo con Víctor Hugo Morales, Fernández afirmó que la modelo Sofia Pacchi "es una persona correcta" y aclaró que trabaja junto a la primera dama desde hace más de un año. "Ser modelo no es un problema, nunca lo ha sido", sostuvo el mandatario.

Respecto del empresario taiwanés, el Presidente aclaró que los contratos que ganó la firma de Chie Chia Hong no fueron consecuencia de un vínculo. "No es una persona de mi amistad, sólo acompañaba a Sofía, que trabaja en la Secretaría General en tareas junto a Fabiola, lo he visto dos veces en mi vida, me enteré que tenía una empresa cuando leí la nota", sostuvo Fernández.

Noticia en desarrollo