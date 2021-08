El presidente Alberto Fernández recibió este viernes al asesor de Seguridad Nacional del gobierno de los Estados Unidos, Jake Sullivan, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales en base al tratamiento de cuestiones prioritarias para ambos países, en donde hablaron de economía, medio ambiente y de la pandemia.



A lo largo de su charla con Sullivan, quien es el principal asesor en política internacional y a cargo de coordinar la política exterior de los Estados Unidos, se abordaron distintos temas de interés bilateral como el cuidado del medio ambiente y el cambio climático, la revisión de las instituciones financieras y la lucha contra la pandemia.

En el encuentro se trató también la relevancia de reforzar las capacidades de respuesta en la batalla contra la covid-19, así como el potencial de la Argentina para la producción y distribución de vacunas.

"Jake Sullivan y el presidente Alberto Fernández conversaron sobre la importancia de la cooperación Argentina-EEUU para apoyar la democracia en la región, impulsar el crecimiento económico y combatir desafíos transnacionales como la pandemia y el cambio climático", compartieron desde la cuenta oficial de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina.



Otros de los temas conversados fue la necesidad de promover una nueva arquitectura tributaria y financiera global acorde a los desafíos y requerimientos propios de un desarrollo humano sustentable, inclusivo y solidario.

Durante la mañana, Sullivan mantuvo un encuentro en la Casa de Gobierno con varios ministros nacionales, donde se abordaron temas como la agenda productiva, tecnológica y comercial, la electromobilidad, acuerdos de cooperación en materia de defensa, la agenda de financiamiento en temas de medio ambiente y la agenda de economía del conocimiento para desarrollar entre ambos países.

El Jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá; el Ministro de Economía Martin Guzmán; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz, el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello y la asesora presidencial Cecilia Nicolini.

La carta para Joe Biden

El primer mandatario le dio al funcionario norteamericano una carta para el presidente Biden en la que le agradeció la donación recibida de los Estados Unidos de 3,5 millones de dosis de la vacuna Moderna y le transmitió el impacto que esto tendrá en la campaña de vacunación argentina en curso. "Me alegra que coincidamos en una agenda global de justicia social y de desarrollo humano", publicó en Twitter el máximo mandatario.



"En situaciones tan críticas y de tanto dolor, la solidaridad entre los países es la herramienta fundamental para salir mejores. Hoy más que nunca recuerdo las sabias palabras de nuestro querido Papa Francisco, que sé que compartimos: nadie se salva solo", subrayó el Presidente argentino.

En este sentido, señaló que "las 3,5 millones de vacunas recibidas han sido fundamentales", "ya que están siendo utilizadas, en primer lugar, para inmunizar a cientos de miles de adolescentes con factores de riesgo que no podían ser vacunados", puesto que el país no contaba "con dosis que estuvieran autorizadas para esta franja etaria".

"Esta semana, muchas familias han respirado con alivio al contar con la posibilidad de tener a sus seres queridos más vulnerables protegidos", destacó, al tiempo que indicó que deben seguir trabajando "para que todos los países puedan contar con las dosis necesarias para vacunar a su población".

En otra parte del texto, resaltó que "América Latina siendo la región más desigual del mundo" y que "sufre las consecuencias devastadoras de la pandemia" por lo cual "debemos hacer todo el esfuerzo necesaria para aliviar este sufrimiento, el de todos los países sin distinción ideológica, cuidando la vida y la salud de las personas que permitirán recuperar el rumbo de crecimiento económico y prosperidad".

"Desde Argentina seguimos trabajando sin descanso para que también podamos aportar en la producción de vacunas y demás insumos necesarios que nos permitirán volver a la vida que queremos. Espero que esta dramática experiencia de la pandemia nos permita soñar y concretar un mundo más solidario y con genuina cooperación entre nuestros pueblos", concluyó.

¿Quién es Jake Sullivan?

Es el 28° asistente presidencial para Asuntos de Seguridad Nacional. Durante la administración Barack Obama, "se desempeñó como asistente adjunto del Presidente y asesor de Seguridad Nacional del entonces vicepresidente Biden, director del gabinete de Planificación de Políticas del Departamento de Estado y vicejefe de gabinete de la secretaria de Estado Hillary Clinton".

En su período en el Gobierno, "Sullivan lideró las negociaciones en las conversaciones iniciales que prepararon el camino para el acuerdo nuclear con Irán, y tuvo un rol clave en las negociaciones iniciadas por Estados Unidos que llevaron al cese del fuego en Gaza en 2012".

Asimismo, "ayudó a delinear la estrategia de rebalanceo del Asia-Pacífico, tanto en el Departamento de Estado como en la Casa Blanca". Además, fue el principal asesor en políticas de la campaña presidencial de Joe Biden en 2020, entre otras actividades públicas y privadas, se añadió.

Luego de su paso por el Gobierno, fue investigador principal en el Carnegie Endowment for International Peace, donde ayudó a concebir y diseñar un proyecto bipartidista sobre una política exterior para la clase media. También dictó clases en Yale Law School, University of New Hampshire y Dartmouth College.

Cofundó y codirigió el consejo asesor de National Security Action, una organización sin fines de lucro enfocada en la seguridad nacional, y fue miembro de los consejos asesores de diversas organizaciones relacionadas con política exterior y seguridad nacional.

Sullivan tiene un título de grado en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de Yale College; una maestría en Relaciones Internacionales de Oxford, donde fue becario Rhodes, y un doctorado en Jurisprudencia de Yale Law School. Fue asistente del juez de la Corte Suprema Stephen Breyer y del juez Guido Calabresi de la Corte de Apelaciones para el Segundo Distrito.