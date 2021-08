La presidencia del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta ignoró o no comunicó a los concejales la existencia del decreto por el que el Ejecutivo Municipal aprobó un convenio para foto multa con la CECAITRA (Cámara de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina).



La comunicación formal de la existencia del decreto está ingresada al Concejo Deliberante con fecha 11 de junio, pero los concejales reaccionaron ante el acuerdo recién en la sesión del miércoles pasado. Ayer se supo que también el convenio firmado arribó a la presidencia del Concejo por esa fecha, pero recién tomó estado parlamentario el domingo 8 de agosto.

Varios concejales capitalinos criticaron y reprocharon con severidad el miércoles pasado al Ejecutivo Municipal porque firmó un convenio con la CECAITRA para instalar equipamiento digital (cámaras, cinemómetros y sensores) para constatar infracciones de tránsito.

El convenio de la Municipalidad de Salta se aprobó en los primeros días de junio de este año, pero la CECAITRA apareció hace una semana fuertemente cuestionada, a partir de una informe del periodista Jorge Lanata, que vinculó el grupo de empresas que la integran a negocios multimillonarios con las foto multas.

La más enfática en sus apreciaciones fue la concejala Romina Arroyo (Salta nos Une), quien formuló una moción de orden, finalmente aprobada, para que funcionarios del Ejecutivo concurran al cuerpo a explicar el alcance de ese convenio.

Arroyo reclamó la falta de publicación del texto del acuerdo que hizo la Municipalidad con la CECAITRA, que ya comenzó la instalación de cámaras.

Arroyo se preguntó “cuál era la prioridad; arreglar las calles o poner camaritas para foto multas”, y manifestó su preocupación porque en el decreto de aprobación del convenio (N° 248, del 3 de junio) publicado en el Boletín Oficial Municipal no se adjuntó el texto de ese acuerdo.

Preguntó a sus pares si “algún concejal ha podido ver el convenio o lo pudo ver publicado” y planteó que “de manera urgente hay que citar a quien tenga que venir a dar explicaciones, la intendenta o el señor Nallar Daniel (secretario Legal y Técnico), que quizás sea el que está atrás, por la manera en que se procede con algo tan importante”.

“Se manejan fondos municipales y este este Concejo Deliberante tiene una participación establecida por ley”, sostuvo. Y pidió a “los que asesoran a la intendenta que no le hagan meter la pata y que sean transparentes en los convenios que están firmando, si es que existe, porque por el momento, y quiero que me diga algún concejal si se publicó, porque estuve revisando el Boletín de Asuntos Entrados) y no está".

Raúl Córdoba (Unidos por Salta) y Susana Pontussi (PARES) se manifestaron de acuerdo con el convenio, mientras que José Gauffin (Cambiemos), sostuvo que "Se lo presenta como un convenio de colaboración, pero sin dudas es una contratación encubierta".

La información llegó el 11 de junio

Este fin de semana circuló la copia del texto de una nota que el secretario Legal y Técnico de la gestion municipal, Daniel Nallar, envió con su firma al presidente del Concejo Deliberante fechada el 10 de junio.

Está identificada como Nota SIGA 4659/2021 en la que Nallar se dirige al presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, “a los efectos de remitirle copia legalizada del DECRETO N° 0248/21 que aprueba el Convenio de Cooperación en Materia de Seguridad Vial y Movilidad Urbana Sustentable con la Cámara de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina, CECAITRA, para la correspondiente toma de conocimiento por parte de ese cuerpo”.

La nota tiene dos sellos, uno de salida de la Secretaría Legal y Técnica con hora 13.40, del 10 de junio, indicada con 15 folios, y otro de recepción del Concejo Deliberante, del 11 de junio a las 9.20.

Esa nota no indica si está acompañada del texto del convenio que se reclamó en la sesión del Concejo Deliberante este 4 de agosto, pero comunica formalmente su existencia y cabe suponer que, por el número de folios de salida (15), tiene adjunto el texto del convenio.

Esa nota formal comunica el decreto y podría haber dado lugar a la intervención de la comisión de Tránsito y un pedido de informes, pero no figura en los boletines de asuntos entrados correspondientes a las sesiones posteriores a la fecha de su ingreso, que fueron el 16 y el 29 de junio y el 7 de julio.

El texto del convenio habría sido distribuido entre el jueves y viernes últimos, dos días posteriores a la sesión del reclamo, en copia papel, incluso por debajo de la puerta del despacho de algunos concejales.