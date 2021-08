En un esfuerzo por detener la circulación de la variante Delta, varias zonas de Sydney han endurecido recientemente sus restricciones; incluida el área de Canterbury-Bankstown, donde reside la fotógrafa australiana Cara O'Dowd -con piezas premiadas por, por ejemplo, los Australian Photography Awards-. Con sus laburos en pausa, imposibilitada a gatillar en zonas vecinas, la mujer sintió que estaba “atrapada en una jaula”, pero encontró una puerta de escape para lidiar con el sofoco de estar nuevamente confinada. “Durante el encierro del año pasado, me asusté un poco, como la mayoría de las personas, y no hice mucho en materia fotográfica. Esta vez, sin embargo, para mantener la cordura, supe que no podía soltar la cámara”, cuenta la muchacha -que trabaja mayormente en el mundillo de la moda- al diario inglés The Guardian, al ser consultada acerca de su encantador eureka. Sucede que, desde hace unas pocas semanas, la artista montó un estudio improvisado en la vereda de su hogar, apañándose con sábanas blancas cual fondo, donde un cartel casero -escrito en tiza por su hija de 3 años- anuncia a caminantes: “Retratos gratis”.

“Para vuestra tranquilidad, sepan que tomo las fotos desde el garaje de casa, a unos 4 metros de distancia, usando en todo momento mascarilla”, brinda calma O'Dowd a través de sus redes sociales, aunque buena parte de vecinos/as se enteren de la generosa propuesta al salir a hacer las compras, pasear el perro, en fin, lo mínimo indispensable dadas las limitaciones en curso. Hay algunas condiciones inevitables, por supuesto: nada de amontonarse, mejor regresar en otro momento y no hacer fila. “Nací en un pueblo pequeño donde una habla con todo el mundo. Este es el modo que hallé para seguir fotografiando y, asimismo, para conocer a la gente de mi barrio, sentirme en comunidad, unida al resto en este momento complicado”, confiesa la profesional, que -de momento- ha obsequiado sus servicios a transeúntes en compañía de sus mascotas, madres y padres que salían a tomar el fresco con sus peques, bebés recién nacidos, personas de regresaban del mercado, por mentar unos pocos ejemplos de su serie en danza, que comparte en línea bajo el hashtag #lockeddownlocals.