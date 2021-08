El español Andrés Iniesta, histórico excompañero de Lionel Messi en el Barcelona, aseguró este martes que "será difícil verlo con otra camiseta", en referencia a la partida del rosarino al Paris Saint Germain de Francia.

"No sé interiormente lo que ha pasado y cómo ha ido, pero es una situación que habrá que asimilar", dijo Iniesta, de 38 años y quien compartió 14 con la "Pulga" en el elenco catalán antes de sumarse al Vissel Kobe de Japón.

Además, el exmediocampista del Barcelona añadió: "Ha sido todo, es un jugador que trasciende. No he visto un jugador cómo él, no lo he visto y no creo que lo llegue a ver. Hacer lo que hace y durante tanto tiempo...".

A su vez, también utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje para el astro argentino, que será presentado en las próximas horas como refuerzo del PSG. "Convivimos 14 años juntos, pasamos por muchísimos momentos (algunos mágicos y otros muy jodidos) pero siempre nos mantuvimos juntos", comenzó Iniesta.

"Imaginar el club sin ti o la posibilidad de verte en el Camp Nou con otra camiseta se hace muy difícil. En estos momentos deseo que tanto tú como tu familia estéis lo mejor posible. Mucha suerte, Leo. Fue un placer jugar juntos", cerro el cerebro del histórico equipo de Pep Guardiola.