"Flash Memory" es el primer EP de la banda que cuenta con cinco temas que compusieron unos pocos meses después de haberse consolidado como Nenagenix el trío de Martu Sampietro, Victoria De Biasio y Laura Ferreira. Sobre el proceso de creación, Laura (la guitarrista principal) cuenta: “Esas canciones fueron lo primero que nos salió, para mí significa todo lo que queremos ser y todo lo que queremos contar en su estado más natural, sin forzarlo ni pensar demasiado, tocando los distintos géneros musicales con los que queríamos y queremos jugar, aprendiendo a escribir nuestras letras y melodías. Para mí es el registro de cómo aprendimos a charlar entre nosotras a través de la música”. Algunes de les artistas que influenciaron al (ahora) quinteto son Grimes (artista de la cual tienen un cover subido a Spotify llamado “Kill V. Maim”), Slowdive, Sonic Youth, Bikini Kill y The Cure entre otres.



Sobre el significado de su EP, la guitarrista principal contó a Las12 que el mensaje que quisieron sembrar abarca desde pensamientos sobre el amor y el desamor hasta la violencia más cruda, lo describe como “un registro de nuestras vivencias y lo que sentimos como chicas”. Cómo por ejemplo en su canción “Chicas Para El Fin Del Mundo”, donde declaran quiero irme a casa sola y que no me pase nada o andate de nuestro espacio, sos un forro, sos un macho.

Todes les integrantes recuerdan con mucho cariño el proceso creativo del EP, Laura relata de manera tierna el ensayo en el cual desde una improvisación nació su hit "Asking for it": “empezó con la línea de bajo de Victoria, me metí yo con las quintas y Martu se puso a cantar; y terminó gritando. Fue un momento súper íntimo porque nunca la habíamos visto gritar así, y para mí en ese instante supimos que esto era algo profundo y que ya nos sentíamos cómodas como para compartir un proyecto que además de ser musical es espiritual”.

Con alrededor de diez mil visitas, es "Shallow" la canción compuesta por la banda con más reproducciones en Spotify. Antes de subir el EP a las redes, cuenta Martina, la vocalista de la banda —más conocida como @cheman2007 en Instagram— que lo primero que vió el público en las redes fue un video casero de esta canción, filmado por ellas mismas el 6 de octubre de 2019: “Subimos a Internet un video de muy baja calidad de nuestra canción, la cual, en ese entonces, se encontraba en un estado bastante primitivo, no tenía ni batería”. Agrega también que en ese momento solo estaban las tres miembras fundadoras de la banda y que Martu había llevado una cámara digital a la sala de ensayo y la grabaron. En el video se las ve con su ya tan característico estilo neo emo/post-punk y con alas de ángel en la espalda. “Con una calidad de audio espantosa y una imagen aún peor, lo editamos como pudimos y lo subimos a Youtube y a Instagram. Ojalá la gente lo haya tomado como una declaración artística en vez de nosotras no teniendo un peso partido a la mitad para hacer algo mejor” agrega Victoria, la bajista.

Sobre el nacimiento de Nenagenix, Victoria explica: “Todo arrancó cuando subí una historia a Instagram buscando chicas que quisieran estar en una banda. La historia la respondió Martu casi enseguida, y así fue como empezamos a hablar. Ella me mandó un audio cantando "Just Like Heaven" de The Cure y quedó como la cantante. Después seguimos buscando miembros entre las dos y encontramos a Lau, la guitarrista actual. No tuvimos mucha suerte para encontrar una baterista mujer, son la figurita holográfica”. Luego de un tiempo de buscar baterista, al no tener los resultados que ellas esperaban, tomaron a Blas Bulacio como batero, que si bien su principal instrumento es la guitarra, se maneja bien con los ritmos. Pasado un tiempo, conocieron a Francisco Peña, quien hoy ocupa el lugar de la batería. Blas continúa en la banda como segunda guitarra, completando finalmente la formación del grupo.

La esencia de la banda y lo que busca, según la cantante, es que Nenagenix sea una banda cuya música comunique sus vivencias de la forma más cruda posible. Martu explica que: “Fundamentalmente, lo que queremos decirle al público, y a nosotras mismas, tal vez hasta a nuestro niño interior es 'te abrazo, te entiendo y lastimo a quien te hizo daño'. Creo que una gran parte de la música que hacemos nace de las experiencias difíciles o dolorosas”. La vocalista continúa diciendo que su objetivo es poder canalizar esas experiencias a nivel personal, siempre teniendo en cuenta que toda experiencia es compartida y que eso tratan de hacer: compartir. Agrega “buscamos que nuestro trabajo sea un espacio de contención, un espacio seguro para que quienes escuchen puedan usarlo a su favor y como más gusten, que sea para sanar heridas o molerse a palos en un pogo”.

Mientras les chiques trabajan en nuevas canciones para seguir compartiendo, sus covers y canciones ya grabadas aguardan a ser escuchadas en su Spotify “NENAGENIX”, y pueden seguirles en Instagram @Nenagenix.