Bragantino impuso su juego en el Gigante y le arrebató a Central, con cuatro goles, sus ilusiones en Copa Sudamericana. Los canayas padecieron en defensa y cayeron solo por un gol de diferencia por la bravura de Marco Ruben para empujar a todo su equipo a campo rival y marcar goles para la reacción. El equipo de Cristian González padeció una gran noche de Artur y ahora debe ganar por dos goles el martes en San Pablo para llegar a semifinales.

Central lució desconcertado en los primeros 20 minutos y allí cedió gran partes de sus chances en la serie. Porque Bragantino, al ritmo de las corridas y pases de Artur, abrió el partido con rapidez. El primer susto para el arquero auriazul fue un derechazo de Raúl desde 30 metros que se estrelló en el palo izquierdo. Cuando Artur puso la pelota en el área, llegó el gol de la visita. Praxedes cabeceó a la carrera sobre el área chica y superó a Broun. Central, aturdido, era incapaz de tener la pelota en campo rival. En esa situación de confusión, Praxedes perdió el segundo con remate apenas desviado el árbitro le cobró a Almada un penal por un mínimo agarrón que Artur convirtió en el segundo gol con remate al palo derecho.

Después del aluvión de ataques de los paulistas, y ya con dos goles de desventaja, encontró respiro el canaya. Porque pudo salir de su campo y en su primer avance llegó a un descuento que lo serenó. Martínez recibió un rechazo del arquero y sacó un centro bajo que logró conectar Ruben para marcar el primero de Central.

Desde entonces el equipo de Cristian González, aunque se veía superado en todos los aspectos del juego por el rival, llegó a equilibrar el trámite del partido por el esfuerzo de su goleador por llevar peligro en cada movimiento. De lo poco que hizo Vecchio, un remate bajo lo atajó Cleiton. Mientras que Caraglio no encontró su lugar en la cancha. Y en el mejor momento de Central, aunque no generaba situaciones de gol, Artur apareció por detrás de Blanco en un centro largo y tocó de zurda para anotar el tercero en la visita. Con solo 45 minutos de fútbol, la seria parecía definida.

Pero Ruben le devolvió ilusiones con un golazo, de espaldas al arco, a poco de comenzado el complemento. El centro lo lanzó Blanco luego de una torpe infracción a Artur que el árbitro no cobró. El arbitraje fue muy malo y le negó antes a Central un penal que le cometieron a Avila.

La rabia de Ruben contagió a sus compañeros y llegó el empate. Caraglio cabeceó en el área chica un centro de Martínez, en pelota que le pasó Ruben, y con más esfuerzo que talento, el canaya igualó el juego. Pero no alcanzó para evitar la derrota. Artur marcó el cuarto ante Broun, al escapar a espaldas de Almada, y la visita se llevó una victoria que deja a Central ante el desafío de una hazaña en Brasil para pasar de fase.

3 Central

Broun

Martínez

Almada

Ávila

Blanco

Zabala

Ojeda

Vecchio

Ferreyra

Ruben

Caraglio

DT: Cristian González

4 Bragantino

Cleiton

Aderlan

Leo Ortiz

Fabricio Bruno

Edimar

Artur

Raúl

Evangelista

Praxedes

Cuello

Ytalo

DT: Mauricio Barbieri

Goles: PT: 16m Praxedes (B), 19m Artur (B) de penal, 23m Ruben (C) y 44m Artur (B). ST: 9m Ruben (C), 16m Caraglio (C) y 27m Artur (C).

Cambios: 31m Ramires por Praxedes y Helinho por Cuello (B), 33m Martínez Dupuy por Caraglio y Lo Celso por Ferreyra (C), 36m Alerrando por Ytalo (B), 43m Torrent por Martínez (C) y 45m Hurtado por Evangelista (B).

Arbitro: Diego Haro Sueldo (Perú)

Cancha: Central