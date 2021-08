Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) alertaron sobre la aparición de una enfermedad rara en aquel país que anteriormente solo se veía en climas tropicales, particularmente en el sur de Asia y el norte de Australia y que ya provocó dos muertes.

Se trata de melioidosis, una enfermedad que nunca antes se había detectado en suelo contiguo de Estados Unidos, pero que ahora se detectó en algunos estados del país norteamericano, entre ellos Georgia, Kansas, Texas y Minnesota.

Hasta el momento, ya se detectaron cuatro casos de personas contagiadas con la enfermedad bacteriana en los Estados Unidos, quienes afirmaron no haber viajado fuera del país ates de enfermarse.

De los cuatro casos –que fueron identificados entre marzo y julio de este año–, dos de los pacientes fallecieron y dos fueron hospitalizados durante largos espacios de tiempo. La primera muerte ocurrió en Kansas en marzo y la segunda muerte, el mes pasado en Georgia.



La preocupación de las autoridades

Esto genera gran preocupación entre las autoridades sanitarias teniendo en cuenta que solo alrededor de una docena de casos de melioidosis se identifican cada año en los Estados Unidos, los cuales casi siempre ocurren entre personas que viajaron a lugares donde la enfermedad se da naturalmente.

Los CDC informan que las pruebas genéticas revelaron que las cepas bacterianas que infectaron a estos cuatro pacientes son muy similares entre sí, lo que sugiere una fuente común de infecciones.

Por ese motivo, creen “que la causa más probable (de contagio) es un producto importado (como un alimento o bebida, productos de cuidado personal o de limpieza o medicamentos) o un ingrediente en uno de esos tipos de productos”, según señala el comunicado emitido el lunes.

Sin embargo, pese a estar tratando de averiguar cómo se infectaron estas personas y si hay un vínculo entre los cuatro casos, los investigadores que analizaron más de 100 muestras de productos comunes, tierra y agua dentro y alrededor de las casas de los pacientes, aún no encontraron una fuente común.

Qué es la melioidosis

La melioidosis –enfermedad causada por la bacteria Burkholderia pseudomallei– puede tardar varias semanas en aparecer después de la exposición al patógeno. Esta afección puede causar una amplia gama de síntomas, entre ellos tos y dificultad para respirar, fatiga, náuseas, vómitos, fiebre intermitente y sarpullido corporal.

Al igual que otras enfermedades, existen patologías que pueden aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad, entre ellas la diabetes, enfermedad hepática o renal, enfermedad pulmonar crónica, cáncer y demás condiciones que debiliten el sistema inmunológico, advirtieron los CDC.

En el caso de los cuatro pacientes detectados, dos de ellos tenían ciertas de estas afecciones, mientras que los otros dos pacientes no tenían factores de riesgo conocidos, entre ellos una niña de 4 años de Texas, quien luego de enfermar en mayo, pasó un mes en la unidad de cuidados intensivos del Children’s Medical Center Dallas, donde sufrió daño cerebral.

“Era una niña sana y típica a punto de comenzar el jardín en el otoño, sin problemas de salud subyacentes anteriormente. Así que definitivamente fue una gran sorpresa para todos los que no sabían de dónde venían [las bacterias]”, expresó Ashley Kennon, tía de la menor en diálogo con The Dallas Morning News. La niña actualmente se encuentra recibiendo tratamiento en Our Children’s House Dallas.

Ante la gravedad de la enfermedad, los CDC instan a los médicos a estar al tanto de los síntomas de la melioidosis independientemente de la ubicación y los viajes de sus pacientes para poder tratar a tiempo la enfermedad.