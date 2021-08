Las medidas de fuerzas tomada por los Docentes Autoconvocados no cesan en toda la provincia, en reclamo de que el gobierno de Salta acceda al pedido de un inmediato incremento salarial.

Además de continuar con el paro por tiempo indeterminado, ayer se volvieron a repetir las marchas, cortes de calles y rutas en las distintas localidades, lo que derivó en un encuentro con el vicegobernador Antonio Marocco, que se comprometió a dar una respuesta a sus pedidos.

"Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo", dijeron los maestros en las instalaciones de la Casa de Gobierno, en el barrio Grand Bourg. "Yo también", les respondió el vicegobernador, también candidato a convencional constituyente en las elecciones del próximo 15 de agosto.

Así fue que el gobierno provincial hizo su segundo intento por destrabar el conflicto docente, que se inició el pasado 1 de agosto. El primero fue el miércoles con Matías Posadas, secretario General de la Gobernación en licencia, por ser también candidato en estas elecciones. En tanto, la vocera docente, Sandra Nieva, dijo que no hubo una definición, sino "sólo el compromiso de analizar nuestro petitorio".

Mientras que la delegada por Chicoana, Adriana Chilo, sostuvo que "no se vio ánimo de destrabar el conflicto" y afirmó que seguirán con las medidas de fuerza. Además, anticipó que no serán presidentes de mesa en las elecciones del domingo. Para hoy convocaron a una marcha a las 10, y aunque no definieron el lugar de convocatoria, todo hace suponer que será desde el acampe que se lleva adelante en la plaza 9 de Julio.



Sin la presencia del ministro de Educación, Matías Cánepa, el presidente del Senado recibió pasadas las 21 a los docentes, que le entregaron su petitorio que tiene como principal demanda un incremento escalonado del 25% para lo que resta del año, distribuido un 5% en julio, otro 5% en septiembre, un 10% en octubre y otro 5% en diciembre. Además, reclaman un bono de $10 mil, a pagarse con el sueldo de agosto.

Horas antes, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, mantenía la segunda reunión de la Paritaria Nacional Docente junto a los gremios para acordar el aumento para el resto del año. La propuesta fue del 46% hasta diciembre, aunque se definirá en próximas reuniones.

El caso de Salta es particular porque el acuerdo de febrero se firmó por un incremento del 36% hasta agosto, negociación que resultó superior a la paritaria nacional, que fue del 34,55%. Con ese primer porcentaje, el sector que se está manifestando pide un 25% más para lograr un número superior al proyectado de la inflación, que oscila entre un 45% y 48%.

Ese primer arreglo fue destacado por Marocco, que también recordó que se anticipó el cronograma de los incrementos acordados en febrero. Ya que a fines de julio el gobierno de Salta adelantó el 10% que correspondía a septiembre, y lo trasladó a julio (5%) y agosto (5%).

Hasta la semana pasada el gobierno provincial informaba de manera oficial que no iniciaría negociaciones hasta tanto no concluya el acuerdo nacional, decisión que fue reconfirmada por Marocco, que sostuvo que los acuerdos generados por Nación se iban a "rediscutir" en las provincias.



La ausencia del ministro de Educación no pasó desapercibida por la docencia. La maestra Silvia Di Piazza preguntó: "¿Dónde está Matías Cánepa? Nunca nos atendió, queremos que alguien nos diga dónde está o que lo haga venir porque nosotros necesitamos ser escuchados por el ministro". Y advirtió que si él no va a poder cumplir con sus funciones, que deje el cargo.

Desde la cartera de Educación se resisten a reunirse con los Autoconvocados, ya que afirman que sólo lo harán con quienes gozan de personería sindical. Es decir, la Mesa Intergremial, en la que están los gremios docentes.

Del encuentro de anoche, que concluyó a las 23, participaron los delegados departamentales que llegaron el lunes último para una marcha en la Capital, que se convirtió en multitudinaria y con distintas acciones simultáneas en otros departamentos. Ayer, sin embargo, se vivió un momento crítico en Tartagal, cuando una maestra que estaba en un corte de ruta fue insultada y atropellada por un conductor que exigía que le permitieran pasar.

Otra de las urgencias manifestadas por los maestros es que se cumpla el Plan Jurisdiccional de regreso a la presencialidad, elaborado por el Ministerio de Educación. En uno de los puntos principales se señala lo imprescindible de contar con el personal de maestranza en todas las instituciones para poder llevar adelante los protocolos.



Sin embargo, el gobierno de Salta aún debe cubrir al menos 1.600 cargos de ordenanzas, vacantes que existen hace 3 años en toda la provincia. A ello, se añade que también se deben designar más docentes en las aulas a partir de un régimen de titularización anual y automático.