En la reunión de Obras Públicas presidida por Fernanda Gigliani que se celebró el martes 7 de mayo se intercambiaron distintas posturas con respecto a los cuidacoches, tema sobre el que inclusive hay distintos proyectos presentados.

En relación con la problemática, la titular de la comisión consideró que era importante empezar a ordenar el debate y se refirió a la experiencia de en la capital provincial y manifestó su oposición a la prohibición. “Es tremendo –fustigó Gigliani– nunca hicieron nada y ahora lo prohíben”.

Alicia Pino, del bloque Socialista, opinó que “se debe diferenciar el trabajo de las personas en situación de calle, quienes prestan una colaboración a los automovilistas en relación a los espacios urbanos y, además, se vinculan con la comunidad, con aquellos grupos o mafias que extorsionan a través de la violencia u obligan al pago del peaje”. Y luego afirmó: “Hay personas que hace 30 años que están trabajando en la calle, no quisiera que cualquier proyecto en el que legislemos los perjudique”.

Por su parte, Hernán Calatayud, de Volver a Rosario, entendió que “hay sectores conflictivos” y propuso que se otorgue los espacios a las organizaciones sociales para su gestión.

Lisandro Cavatorta, del bloque Justicialista, coincidió con Pino sobre la antigüedad en la permanencia de muchos cuidacoches en distintas zonas de la ciudad, quienes inclusive estableces lazos con vecinas y vecinos. “Debemos definir si vamos a prohibir o nos vamos a comprometer a meternos en el tema”, apuntó.

Gigliani recordó que el año pasado, desde la comisión de obras Públicas se estuvo muy cerca de consensuar un proyecto sobre la problemática pero que, al tratarse de un año político, no llegó a buen puerto. “Por otro lado, hay que meter presión e intentar trabajar con el contexto –señaló– y debemos pensar que ellos (los cuidacoches) nunca fueron convocados a opinar, no se los escuchó, no tuvieron voz”.

Además, afirmó que “el Estado debe hacerse cargo de quienes están afuera del sistema prque además de estar en la calle, muchos tienen problemas con el consumo”. Con respecto al proyecto que plantea la prohibición criticó que “es meter la tierra debajo de la alfombra”.

Sobre el tema de los consumos problemáticos, Sabrina Prence, de Vida y Libertad, consideró que “cualquier proyecto que se acuerde desde la comisión debe tener en cuenta los problemas de adicciones que sufren la mayoría de quienes están en la calle, porque generalmente quienes extorsionan tienen ese problema. Es una situación muy compleja que no se resuelve con prohibir, además muchas familias viven de esa actividad”, argumentó.

Julián Ferrero, de Ciudad Futura, criticó “los simulacros y las sobreactuaciones” en relación con el tema y que muchas veces se dan en la política”. Para aportar al debate, entendió que “se debe abordar de manera integral y más responsable”.

El edil propuso convocar a los funcionarios del Departamento Ejecutivo que intervienen en la problemática, en tanto Gigliani consideró también que se debe realizar una reunión conjunta que incluya a integrantes de las comisiones de Gobierno, Obras Públicas y Control y Convivencia Ciudadana, a fin de debatir en torno a los distintos proyectos presentados sobre cuidacoches.