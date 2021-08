Lionel Messi reveló que su padre, Jorge, fue quien le comunicó que no iba a continuar en Barcelona, y habló del "bajón" que significó esa noticia para su familia, especialmente para sus tres pequeños hijos.



En una de las entrevistas exclusivas que brindó luego de su presentación oficial, Messi habló con el periodista y escritor español Guillem Balagué y le contó detalles de las horas posteriores al fallido acuerdo con Barcelona.



"Vino mi papá a mi casa a comunicármelo porque a la mañana se había reunido temprano con Laporta. Ahí vino el bajón. Se lo conté a Antonela. Lloramos y nos amargamos", reveló el rosarino.



Y siguió con el relato: "Después nos pusimos a pensar cómo decírselo a los nenes, porque en diciembre les habíamos dicho que nos íbamos a quedar y a seguir en Barcelona. Sabíamos del golpe que iba a ser, sobre todo para Thiago".

Messi: "Estábamos ansiosos por la incertidumbre de lo que iba a pasar"

En la breve charla, con el campo de juego del estadio Parque de los Príncipes a su espalda, el ídolo se relajó y brindó detalles de las movilizantes horas que vivió la familia Messi.



"Nos costó dormir y descansar en todos estos días porque estábamos ansiosos por la incertidumbre de lo que iba a pasar después del comunicado del club, porque no sabíamos qué íbamos a hacer, no teníamos nada definido", contó.



La principal preocupación de Messi era por su hijo mayor, Thiago, de 8 años, pero confía en qué se adaptará a la nueva vida. "Muchas veces pensamos demasiado y los chicos lo asimilan y lo aceptan de una manera que no pensamos. Conociéndolo, sé que Thiago es como yo y lo lleva por dentro sin expresarlo, pero tampoco es nada grave", señaló.



"Demuestra que está feliz, contento y preparado. Se van a adaptar como se adaptan a todo. Será una buena experiencia para él. Le servirá para crecer a nivel personal, para seguir formándose y seguramente estaremos espectacular los cinco. Y yo encantado de estar en este club", completó.