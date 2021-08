Los cuatro goles que le hizo Bragantino a Central en el Gigante dejaron a Cristian "Kily" González con pocas chances de extender su trabajo al frente del equipo por mucho tiempo más. Una posible eliminación de Copa Sudamericana en Brasil, el martes que viene, llevará a los dirigentes a aceptar el fin de ciclo a pocos días de afrontar el clásico con Newell’s. González no tiene de donde sostenerse como entrenador canaya al quitarle interés a Liga Profesional, donde el club acumula cuatro derrotas en cinco partidos y mañana va con suplentes a visitar a Independiente.

La decisión de Kily González de apostar todo a la Copa Sudamericana lo dejó cerca del precipicio. Central debe ganar el Brasil el martes para pasar a semifinales del certamen internacional. Necesita de una hazaña deportiva, más allá de que Bragantino no es un club con historia. Es una empresa que compró un equipo de fútbol y compite hace algunos años, es decir, sin construcción de identificación popular por sus colores. De igual forma, ganar por dos goles es lo que necesita Central para avanzar y el Kily para conservarse en el cargo.

La derrota en Brasil, incluso, lo deja con pocas chances de dirigir en el clásico el domingo 22 en el Coloso del Parque. El equipo en Liga Profesional está penúltimo con tres puntos, producto de un triunfo y cuatro derrotas.

González apostó por los pibes en la Liga Profesional y no solo encontró derrotas en cada ensayo si no, lo más preocupante, formó equipos donde ni siquiera un juvenil reclamó Primera por su rendimiento. Abajo no hay nada que entusiasme, lo que pone en análisis hasta qué punto las inferiores pueden nutrir al primer equipo. Y si se tiene en cuenta que el mes que viene volverá el público a las canchas, aunque el número reducido, la dirigencia ya contempla la necesidad de dar un golpe de timón si de Brasil el equipo vuelve eliminado.

El hombre que siempre gustó es el de Antonio Mohamed, un entrenador con perfil y propuesta de juego similar a Eduardo Coudet. Pero su contratación hoy es una quimera por la decisión de Mohamed de descansar hasta fin de año y el costo que debería asumir el club en contratarlo. Diego Dabove es una opción más factible de gestionar y un hombre que también atrae en Arroyito.