El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, cuidará a todos los titulares el sábado ante Vélez Sarsfield, por la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol, de cara a la revancha de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro de Brasil, en la que buscará revertir de visitante el 0-1 que sufrió este miércoles en la ida.



"Si queremos tener chances, debemos jugar un partido más completo, ser eficaces y mejorar en todo sentido. Será duro, difícil, pero la serie está abierta. Dependerá de cómo nos preparemos para jugar con otras ideas y frescura", asumió Gallardo en conferencia de prensa desde el Monumental tras la caída ante los brasileños.

"Tengo que meterme muy de lleno en la elaboración de esta semana para con el equipo e intentar ponernos en la cabeza que tenemos que estar más concentrados, atentos y decisivos en Brasil", remarcó el Muñeco.



"Tengo días para trabajar y estimular de la mejor manera posible al equipo para que haga un buen partido en Brasil. Debo estar enfocado para que los jugadores tengan respuestas. Es un gol, una diferencia mínima. Tenemos que ser más eficaces, no está fuera de nuestro alcance, pero tenemos que llegar bien", señaló el técnico de River.



Y continuó: "Ellos iniciaron mejor el segundo tiempo. Tuvieron otra postura, tomaron confianza, nos confundió a nosotros y el gol vino rápido con algo que se insinuaba. Nos costó tomar las riendas del partido, nos faltó frescura para pensar mejor el partido; pesó la jerarquía de Mineiro".



De inmediato, Gallardo reconoció: "Hay que asimilar estos golpes. Quedan muchos partidos por delante, no nos podemos caer, no tenemos tiempo de quedarnos con la cabeza gacha, de no levantar las piernas. Tengo que estimular al plantel para que no se quede con los golpes, hay que salir rápidamente", concluyó.

Una racha que ilusiona

La buena racha del entrenador millonario en definiciones mano a mano frente a equipos de Brasil y de visitante ilusiona con miras a la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro de la semana próxima.



Desde aquella victoria épica en 2015 ante Cruzeiro por 3-0 en Belo Horizonte hasta la última con Palmeiras en el verano pasado cuando ganó 2-0, aunque igualmente quedó eliminado en semifinales, el equipo de Gallardo salió airoso varias veces en Brasil.



Así las cosas, desde que asumió Gallardo, River disputó ocho mano a mano contra equipos brasileños en torneos sudamericanos y de ellos ganó seis, cuatro de ellos cerrando la serie de visitante y los restantes ante Paranaense, en el Monumental.



Su primer golpazo fue ante Flamengo en la final del 2019 jugada en Lima, Perú, donde sobre la hora dos tantos de Gabigol lo dejaron con el segundo puesto.



El último fue ante Palmeiras: tras caer 3-0 de local, fue a San Pablo y se puso a tiro de los empates tras un tercer gol de Gonzalo Montiel, que anuló el VAR por una dudosa posición adelantada del colombiano Rafael Santos Borré.

Precisamente el lateral derecho viajó este jueves a España para sumarse al Sevilla, club con el que Montiel, de 24 años, firmará contrato por cinco años. Asimismo, la entidad de Núñez recibirá 8,5 millones de euros libres de gastos y mantiene una plusvalía del 15% sobre una venta futura que supere los 11 millones de euros.

Un muletto irá a Liniers

El partido ante Vélez Sarsfield por la LPF será una prueba para ver el rendimiento de algunos jugadores como Enzo Fernández, Agustín Palavecino o José Paradela, quienes podrían ser los reemplazantes del suspendido Enzo Pérez ante Mineiro.



El volante de River recibió el último miércoles la tercera amarilla sobre el final del partido y deberá cumplir una fecha de suspensión, de modo que sólo podrá volver a jugar por la Copa en caso de que el equipo pase a la ronda de semifinales.



El volante uruguayo Nicolás de la Cruz, en tanto, dejó el campo por una fatiga muscular en el gemelo izquierdo, pero no tendrá problemas en jugar la revancha.

Con respecto al delantero Matías Suárez, que volvió a jugar tras dos semanas de ausencia por lesión muscular, Gallardo evalúa darle minutos este sábado en Liniers para que llegue al partido ante Mineiro con más rodaje.



El plantel se entrenó en el predio de Ezeiza y este viernes quedarán concentrados. Se espera la vuelta de Robert Rojas y Agustín Fontana, quienes fueron dados de alta la semana pasada tras casi un mes de trabajos diferenciados.



Un posible equipo contra el Fortín sería con: Enrique Bologna, Alex Vigo, Jonatan Maidana, Rojas, Tomás Lecanda; E. Pérez, E. Fernández; Palavecino, Paradela o Jorge Carrascal; Fontana, Federico Girotti.