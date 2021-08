Con la atención y las ilusiones aún depositadas en Copa Sudamericana, Central recibe esta noche a Independiente, líder de Liga Profesional, con equipo suplente. El entrenador ratifica la decisión de jugar con formación alternativa y por eso los canayas están penúltimos en la tabla. Aunque hoy se espera el debut de Michael Covea y quizá también del juvenil Julio Luques en el mediocampo. El rojo se presenta con algunas bajas por lesiones pero con el impulso de haber ganado el clásico el pasado fin de semana.

Central no le da interés a Liga Profesional y hoy recibe al puntero con suplentes. Todo por el sueño de ganar en Brasil el martes ante Bragantino y avanzar a semifinales de Copa Sudamericana. La prioridad por el certamen internacional expone a los suplentes a tener que hacer frente a una obligación para la cual no han dado capacidad de respuesta, al menos por ahora. El equipo viene de caer en Junín ante Sarmiento y ante el Rojo esta noche habrá pocas modificaciones respecto a aquel once titular.

Cristian González intentará darle más agresividad al ataque con el debut de Covea en el mediocampo por Lautaro Giaccone y quizá la aparición del chico Luques por Mateo Tanlongo. Pero poco más tiene para hacer el entrenador canaya dado que los suplentes no mostraron nivel para aspirar a pelear un puesto a los titulares. En ataque, a su vez, ratifica a Luca Martínez Dupuy.

La visita, por su parte, viene de ganar el clásico con Racing, triunfo que lo dejó como puntero del campeonato. Pero por lesión hoy pierde a Lucas Rodríguez, Lucas Romero y Lucas González. Los que ingresarán serán Thomas Ortega por Rodríguez en el lateral izquierdo de la defensa; y Juan Ignacio Pacchini y Domingo Blanco como volantes en reemplazo de Romero y González, respectivamente.

Los titulares de Central hoy harán fútbol pensando en Bragantino, dado que el lunes el plantel viaja a San Pablo para la revancha.

Central: Broun; Torrent, Ferreyra, Garay, Franco; Sangiovani, Luques, Covea, Lo Celso; Infantino, Martínez Dupuy. DT: Cristian González

Independiente: Sosa; Bustos, Barreto, Insaurralde, Ortega; Blanco, Pacchini, Palacios, Velasco; Roa, Silvio Romero. DT: Julio César Falcioni

Arbitro: Patricio Loustau

Cancha: Central

Hora: 20.15

TV: TNT Sports