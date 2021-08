En su análisis, Fabián Palo Oliver toma distancia de las últimas fugas del radicalismo a Juntos por el Cambio, como la de Maximiliano Pullaro. "Es que hay que seguir ideas y no hombres. La desaparición física de Miguel Lifschitz no significa que haya que salir corriendo hacia el macrismo. Quienes se van lo hacen planteando abiertamente que JxC es competitivo, que lo importante es ganar las elecciones y nosotros no nos vemos ahí conviviendo con el PRO. No es un capricho, por algo militan en un partido liberal y nosotros en un partido que Alfonsín alguna vez soñó pudiera ser socialdemócrata. Seguimos en el mismo lugar de siempre, ellos tendrán que explicarlo. Jamás estaremos ahí. Lo que define posiciones en política es el rol del Estado: para nosotros debe ser organizador de la sociedad y regulador de la economía, y los liberales entienden lo contrario".