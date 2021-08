Desde Rosario

En la provincia de Santa Fe el frente Juntos por el Cambio tampoco pudo evitar la dispersión a pesar de los esfuerzos que hicieron desde Horacio Rodríguez Larreta, pasando por Elisa Carrió y hasta el propio Mauricio Macri. Cuatro listas quedaron conformadas para las PASO del 12 de septiembre y el dato que describe con certeza lo que sucede en esta interna es que tres de esas listas están encabezadas por dirigentes del radicalismo santafesino. La sorpresiva muerte por covid del exgobernador socialista Miguel Lifschitz aceleró los tiempos para toda la política provincial y este espacio no fue la excepción: muchos radicales que reportaban al Frente Progresista migraron rápidamente hacia Juntos por el Cambio en busca de otras oportunidades, entre ellos un exministro del propio Lifschitz. Los sondeos de estos días muestran que ninguna de las listas saca una clara ventaja sobre otra, pero sólo es una foto de largada.

Uno de los problemas que enfrenta la coalición en Santa Fe son las críticas de las otras fuerzas políticas hacia los candidatos que viven en provincia de Buenos Aires o en Capital Federal desde hace años.

El caso más notorio es el de la periodista Carolina Losada que nació en Rosario pero hace más de 20 años y se desempeña profesionalmente fuera de la provincia. El otro, también rosarino es Luciano Laspina, diputado nacional que hace más de 15 años vive en Buenos Aires. O Amalia Granata, mediática nacida en Rosario que es actual diputada provincial y ahora pasó del partido Celeste Unite a una de las listas de Juntos por el Cambio como precandidata a senadora nacional. La cuestión disparó un slogan de otras fuerzas en medio de la campaña: “No vote candidatos porteños”, aunque nadie sabe muy bien hasta dónde podrá influir eso realmente en la elección.

Losada encabeza una de las listas acompañada de un intendente radical del norte provincial, Dionisio Scarpin. Como primer candidato a diputado nacional está el ex embajador en Uruguay, ex intendente de Santa Fe y ex titular del Comité Nacional de la UCR Mario Barletta. Otro exintendente santafesino y también ex titular del Comité Nacional de la UCR, José Corral es precandidato a senador y lleva en su nómina de candidatos a diputados nacionales a Rodrigo López Molina y a Lucila Lehmann, por quien esta nómina recibió el apoyo explícito de Lilita Carrió. La tercera lista la encabeza el también radical Maximiliano Pullaro, ex ministro de Seguridad de Lifschitz que lleva como primer candidato a diputado nacional a un hombre del PRO, el diputado provincial Gabriel Chumpitaz. La referencia nacional más clara para esta nómina la aporta Martín Lousteau. La única lista encabezada por un PRO puro es la del actual diputado nacional Federico Angelini que se postula como precandidato a senador nacional acompañado por Amalia Granata y lleva a Laspina como candidato a diputado nacional. Esta es la lista de Macri y también recibe el apoyo desde los afiches de Patricia Bullrich y del propio Rodríguez Larreta.

El primer cruce interno fue el debut de Losada en las lides políticas cuando le pidió públicamente a Angelini que bajara su candidatura a senador. “Federico, tenés que seguir ocupando dos años más tu banca de diputado porque si no la va a ganar el kirchnerismo (sic)”, dijo. Todo lo cual cayó en saco roto. Si bien las cuatro listas hacen campaña poniendo de relieve al kirchnerismo como adversario a vencer; es Losada la que protagoniza la campaña más antagónica con un afiche donde se lee “dejemos atrás a Cristina” y efectivamente es su foto delante de la cara de la vicepresidenta de la nación. Angelini también va a fondo y asegura que en estas elecciones “se pone en juego el equilibrio en el Congreso: Si el kirchnerismo obtiene la mayoría realmente sería el final de la república”, dice. Y agrega que el kirchnerismo y “también el socialismo dejaron que la delincuencia y el narcotráfico se apoderen de Santa Fe”.Pullaro sostiene que “Santa Fe no tiene quien la defienda de los atropellos del kirchnerismo. El gobernador (Omar) Perotti prometió ‘despertar al Gigante’ (así era la campaña a gobernador) pero terminó arrodillado ante La Cámpora y el instituto Patria”. No hace mención al narcotráfico después de haber ocupado él mismo la cartera de Seguridad durante cuatro años en la provincia. Corral por su parte declara que “para ir a defender a la provincia en el Congreso hay que conocerla”, lo que todos interpretan como un tiro por elevación a Losada. Y asegura que con López Molina representan “un proyecto que es político y no electoral”. El ex intendente de Santa Fe impulsa reemplazar los planes sociales por trabajo genuino. “Es un paso necesario para terminar con el asistencialismo”, dice.