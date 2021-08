La Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina (ACCA) dio a conocer en el mediodía del martes mediodía las nominaciones para la 69º edición de los Premios Cóndor de Plata, que distinguirán lo mejor de la producción nacional de 2020, ya sea estrenos en cines o en plataformas. Será en una ceremonia a realizarse en el último trimestre, si la pandemia lo permite. Al tope de las nominaciones están Crímenes de familia, de Sebastián Schindel, y La muerte no existe y el amor tampoco, de Fernando Salem, con once, seguidas por Las mil y una, de Clarisa Navas, y Las siamesas, de Paula Hernández, con ocho. El tercer escalón del podio lo comparten El robo del siglo, de Ariel Winograd, y La chancha, de Franco Verdoia, con siete. Más atrás, con cinco, quedaron Nosotros nunca moriremos, de Eduardo Crespo, y Planta permanente, de Ezequiel Radusky, mientras que El silencio del cazador, de Martín Desalvo, aspira a cuatro estatuillas.

Desde que la ACCA empezó, un lustro atrás, un proceso de renovación generacional en su plantilla –y, por lo tanto, una renovación de la valoración estética–, en los Cóndor adquirieron relevancia películas hasta entonces fuera del radar de los electores. De allí que las ternas, aunque siempre discutibles, están mucho más cerca de reflejar la diversidad contemporánea del cine argentino que lo que estaban quince años atrás. Por esa renovación se explica que por primera vez haya cuatro categorías exclusivas para series: Mejor Serie, Actuación femenina, Actuación masculina y Dirección. En el rubro principal están Carmel ¿quién mató a María Marta? (Netflix), Casi feliz (Netflix), El presidente (Amazon Prime Video), Historias migrantes (UN3TV), Manual de supervivencia (Movistar+) y Rompan todo: La historia del rock en América Latina (Netflix). Los ganadores iban a conocerse en una ceremonia exclusiva. Pero, debido a la pandemia, y a modo de excepción, este año se anunciarán en el mismo evento que los largometrajes.

Como ocurre con todas las premiaciones cinematográficas, la estatuilla más relevante es la de Mejor Película, dividida aquí en Ficción y Documental. En el primer apartado están Crímenes de familia, La chancha, Las mil y una, Las siamesas y Planta Permanente; tres de cuales intentarán el doblete con Mejor Dirección gracias a las nominaciones de Paula Hernández (Las siamesas), Clarisa Navas (Las mil y una) y Sebastián Schindel (Crímenes de familia), quienes se sumarán a Andrea Testa (Niña mamá) y Eduardo Crespo (Nosotros nunca moriremos). Bernarda es la patria, de Diego Schipani; Ficción privada, de Andrés Di Tella; Lluvia de jaulas, de César González; Vicenta, de Darío Doria, y la mencionada Niña mamá irán por el Cóndor a Mejor Documental. Un hecho curioso de esta edición es que dos de las nominadas a Mejor Película de Ficción, Planta permanente y La chancha, aspiran a un doblete con Mejor Ópera prima, siempre y cuando se impongan a Canela, de Cecilia del Valle, El maestro, de Cristina Tamagnini y Julián Dabien, y Mamá mamá mamá, de Sol Berruezo Pichon-Riviére.

La muerte no existe y el amor tampoco.

¿Y La muerte no existe y el amor tampoco? En un hecho probablemente inédito, una de las películas que, en términos numéricos, parte como favorita, no tiene lugar en Dirección y Película. Su buena performance se explica por los rubros técnicos e interpretativos, con dos actrices y dos actores entre los nominados. En Actriz de Reparto está Susana Pampín, quien se las verá con Lorena Vega (La dosis), Gladys Florimonte (La chancha), Sofía Gala y Yanina Ávila (las dos por Crímenes de familia). Osmar Núñez irá por el Cóndor de Reparto Masculino, al igual que Juan Barberini (El cazador), Gabriel Goity (La chancha), Benjamín Amadeo y Diego Cremonesi (otro doblete de Crímenes de familia). Antonella Saldicco, protagonista de La muerte no existe…, figura en Actriz Revelación junto a Carla Gusolfino (Las motitos), Morena Yfrán (Bajo mi piel morena) y las sorprendentes Sofía Cabrera y Ana Carolina García, de Las Mil y una. El ex del personaje de Saldicco es Agustín Sullivan, que comparte el rubro Revelación masculina con Juan Pablo Cestaro (El cazador), Renato Quattordio (Yo, adolescente), Rodrigo Santana (Nosotros nunca moriremos) y Julián Sorín (El cuaderno de Tomy).

El rubro actoral protagónico masculino reúne a los que probablemente sean los mejores intérpretes de la actualidad. Rodrigo de la Serna, por ejemplo, está nominado por el thriller Al acecho, mientras que el siempre ajustadísimo Diego Velázquez lo consiguió por su trabajo en El maestro. Todo un especialista en personajes torturados por dentro, como ocurrió en La dosis, Carlos Portaluppi es el tercer elegido, seguido por Esteban Meloni (La chancha) y Diego Peretti (El robo del siglo). Entre las mujeres se destaca la nominación post-mortem de Rosario Bléfari por Planta Permanente, que compartirá terna con su compañera de cartel Liliana Juárez, las dos actrices de Las siamesas (Valeria Lois y Rita Cortese), Romina Escobar (Nosotros nunca moriremos) y Cecilia Roth (Crímenes de familia).



En los Cóndor habrá presencia latinoamericana, en tantos las seis ternadas en el rubro Película en Coproducción con Argentina fueron realizadas con fondos de la región. Aquí están las chilenas Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, de José Luis Torres Leiva, y Araña, de Andrés Wood y con protagónico de Mercedes Morán; la costarricense Ceniza negra, de Sofía Quirós Úbeda; la uruguaya Nasha Natasha, de Martín Sastre, y la coproducción chileno-mexicana Tengo miedo torero, de Rodrigo Sepúlveda (Chile-México). Las brasileñas Bacurau, de Kleber Mendonca Filho y Juliano Dornelles, y Espero tu (re)vuelta, de Eliza Capai; las mexicanas El premio, de Paula Markovitch, y Ya no estoy aquí, de Fernando Frías de la Parra, y la chilena Nadie sabe que estoy aquí, de Gaspar Antillo, irán por la estatuilla a Mejor Película Iberoamericana.





Todas las nominaciones

Película de Ficción

Crímenes de familia de Sebastián Schindel

La chancha de Franco Verdoia

Las Mil y una de Clarisa Navas

Las siamesas de Paula Hernández

Planta permanente de Ezequiel Radusky

Película Documental

Bernarda es la patria de Diego Schipani

Ficción privada de Andrés Di Tella

Lluvia de jaulas de César González

Niña mamá de Andrea Testa

Vicenta de Darío Doria

Ópera Prima

Canela de Cecilia del Valle

El maestro de Cristina Tamagnini y Julián Dabien

La chancha de Franco Verdoia

Mamá mamá mamá de Sol Berruezo Pichon-Riviére

Planta permanente de Ezequiel Radusky

Película en Coproducción con Argentina

Araña de Andrés Wood (Chile)

Ceniza negra de Sofía Quirós Úbeda (Costa Rica)

Lina de Lima de María Paz González (Chile - Perú)

Nasha Natasha de Martín Sastre (Uruguay)

Tengo miedo torero de Rodrigo Sepúlveda (Chile-México)

Vendrá la muerte y tendrá tus ojos de José Luis Torres Leiva (Chile)

Película Iberoamericana

Bacurau de Kleber Mendonca Filho y Juliano Dornelles (Brasil)

El premio de Paula Markovitch (México)

Espero tu (re)vuelta de Eliza Capai (Brasil)

Nadie sabe que estoy aquí de Gaspar Antillo (Chile)

Ya no estoy aquí de Fernando Frías de la Parra (México)

Corto de ficción

La zona caliente de Esteban Lamothe

Las credenciales de Manuel Ferrari

Las sombras de Paulo Pécora

Luz distante, Parte 1, Les desventurades de Santiago Reale

Pinball de Nicanor Loreti

Corto documental

Aborto legal ya de Eleonora Ghioldi

Homenaje a la obra de Philip Henry Gosse de Pablo Martín Weber

La vendedora de lirios de Igor Galuk

Mi otro hijo de Gustavo Alonso

Nos devoraba el fuego de Lucía Granda

Dirección

Eduardo Crespo por Nosotros nunca moriremos

Paula Hernández por Las siamesas

Clarisa Navas por Las Mil y una

Sebastián Schindel por Crímenes de familia

Andrea Testa por Niña mamá



Actriz Protagónica

Rosario Bléfari por Planta permanente

Rita Cortese por Las siamesas

Romina Escobar por Nosotros nunca moriremos

Liliana Juárez por Planta permanente

Valeria Lois por Las siamesas

Cecilia Roth por Crímenes de familia

Actor Protagónico

Rodrigo de la Serna por Al acecho

Esteban Meloni por La chancha

Diego Peretti por El robo del siglo

Carlos Portaluppi por La dosis

Diego Velázquez por El maestro

Actriz de Reparto

Yanina Ávila por Crímenes de familia

Gladis Florimonte por La chancha

Sofía Gala por Crímenes de familia

Susana Pampín por La muerte no existe y el amor tampoco

Lorena Vega por La dosis

Actor de Reparto

Benjamín Amadeo por Crímenes de Familia

Juan Barberini por El cazador

Diego Cremonesi por Crímenes de familia

Gabriel Goity por La chancha

Osmar Núñez por La muerte no existe y el amor tampoco

Revelación Femenina

Sofía Cabrera por Las Mil y una

Ana Carolina García por Las Mil y una

Carla Gusolfino por Las motitos

Antonella Saldicco por La muerte no existe y el amor tampoco

Morena Yfrán por Bajo mi piel morena

Revelación Masculina

Juan Pablo Cestaro por El cazador

Renato Quattordio por Yo, adolescente

Rodrigo Santana por Nosotros nunca moriremos

Julián Sorín por El cuaderno de Tomy

Agustín Sullivan por La muerte no existe y el amor tampoco

Guion Original

Eduardo Crespo, Lionel Braverman y Santiago Loza por Nosotros nunca moriremos

Francisco Kosterlitz por El silencio del cazador

Clarisa Navas por Las Mil y una

Ezequiel Radusky y Diego Lerman por Planta permanente

Franco Verdoia por La chancha

Guion Adaptado

Paula Hernández y Leonel D'Agostino por Las siamesas, basada en el cuento homónimo de Guillermo Saccomanno

Fernando Salem y Esteban Garelli por La muerte no existe y el amor tampoco, basada en la novela Agosto, de Romina Paula

María Gabriela Vidal por Las motitos, inspirado en su novela Los chicos de las motitos

Dirección de Fotografía

Julián Apezteguia por Crímenes de familia

Mariano De Rosa por El cazador

Armin Marchesini Weihmuller por Las Mil y una

Félix Monti por El robo del siglo

Georgina Pretto por La muerte no existe y el amor tampoco

Nicolás Trovato por El silencio del cazador

Montaje

Pablo Barbieri por El robo del siglo

Lucio Castro por Fin de siglo

Emiliano Fardaus por La muerte no existe y el amor tampoco

Paula Rupolo por El silencio del cazador

Sebastián Schjaer por Crímenes de familia

Sonido

Juan Ignacio Bernardis por La muerte no existe y el amor tampoco

José Luis Díaz por El robo del siglo

Federico Esquerro por El silencio del cazador

Ignacio Goyen y Federico Esquerro por Crímenes de familia

Catriel Vildosola por Las siamesas

Música Original

Pedro Aznar por Tengo miedo torero

Ulises Conti por Las siamesas

Sebastián Escofet por Crímenes de familia

Santiago Motorizado por La muerte no existe y el amor tampoco

Diego Vainer por Nosotros nunca moriremos

Canción Original

"Si no hablamos" de Pedro Aznar y Manuel García (Intérpretes: Pedro Aznar y Manuel García) - Tengo miedo torero

"Cuchillito" de Carlos Casella y Diego Martín Bossa (Intérprete: Carlos Casella) - La chancha

"Nuestro gran amor" de Claudio Juárez, Dario Flocari, Ulises Castañeda (Intérprete: Banda Juárez) - Las Mil y una

"Ojos de río" de Ricardo Mollo (Intérprete Ricardo Mollo) - Nasha Natasha

"En que nos parecemos" de Santiago Motorizado (Intérprete: Santiago Motorizado) - La muerte no existe y el amor tampoco

Diseño de Vestuario

Gustavo Alderete “La polilla” por Los que vuelven

Mariana Seropian por Algo con una mujer

Julio Suárez por El robo del siglo



Dirección de Arte

Mariana Ardanaz por Vicenta

Daniel Gimelberg por El robo del siglo

Lucas Koziarski por Las Mil y una

Matías Martínez por La muerte no existe y el amor tampoco

Marina Raggio por Los que vuelven

Alicia Vázquez por Algo con una mujer

Maquillaje y Peluquería

Néstor Burgos por Las siamesas

Mariela García y Lucas Perrone por Algo con una mujer

Emmanuel Miño, Susana Rabello y Jorge Rodríguez por El robo del siglo

Mejor serie de ficción y/o documental

Carmel ¿quién mató a María Marta? (Netflix)

Casi feliz (Netflix)

El presidente (Amazon Prime Video)

Historias migrantes (UN3TV)

Manual de supervivencia (Movistar+)

Rompan todo: La historia del rock en América Latina (Netflix)

Mejor actuación femenina en serie

Dolores Fonzi por Manual de supervivencia

Sofía Gala por Cartas a mi ex

Pilar Gamboa por Manual de supervivencia

Verónica Llinás por Manual de supervivencia

Cecilia Roth por Los internacionales

Mejor actuación masculina en serie

Alejandro Awada por Post Mortem

Carlos Belloso por Puerta 7

Esteban Bigliardi por Manual de supervivencia

Diego Velázquez por Post Mortem

Sebastián Wainraich por Casi feliz