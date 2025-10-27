El creador más prolífico de Paramount, el showrunner de Yellowstone Taylor Sheridan, está a punto de dejar la cadena para un nuevo contrato masivo en NBCUniversal, según múltiples informes. El drama western de Sheridan sobre la familia ganadera Dutton se emitió por primera vez en Paramount en 2018 y tuvo cinco temporadas de gran éxito y múltiples spin-offs, además de otras producciones exitosas como Landman y Lioness.



Sin embargo, las relaciones comenzaron a deteriorarse cuando David Ellison (hijo del multimillonario de Oracle Larry Ellison) compró la compañía en agosto por 8 mil millones de dólares. Citando fuentes, el sitio especializado Puck afirma que la nueva jefa de streaming, Cindy Holland, cuestionó algunos de los enormes presupuestos de producción de Sheridan: el Wall Street Journal informó en 2023 que Paramount está gastando más de 500 millones de dólares al año en la producción de los programas de Sheridan, incluyendo 200 millones solo para la primera temporada de 1923, protagonizada por Harrison Ford y Helen Mirren.

Al mismo tiempo, muchos de los ejecutivos con los que Sheridan había trabajado durante años fueron despedidos o abandonaron la empresa tras la adquisición. Ahora, Sheridan ha cerrado un acuerdo general de cinco años para cine, televisión y streaming con NBCUniversal, competencia de Paramount, que comenzará el 1° de enero de 2029, después de que finalice el pacto de Sheridan con Paramount.



Los 101 Studios de David Glasser, el estudio de producción de la programación completa de Sheridan, también se trasladará a Universal. Esto ocurre después de que Ellison afirmara en agosto tener “una relación realmente buena” con Sheridan, a quien llamó “un genio singular y creador de contenido.” “Mi meta es que Taylor considere a Paramount su hogar tanto tiempo como quiera contar historias”, dijo el magnate a CNBC.



Las series actuales de Sheridan en Paramount incluyen Mayor of Kingstown, Landman, Lioness, Tulsa King y tres próximos spin-offs de Yellowstone, Beth & Rip y The Madison para Paramount+ y Y: Marshals para CBS. Desde que asumió el control de Paramount, Ellison ha gastado 7.7 mil millones de dólares en adquirir los derechos de la UFC, 1.5 mil millones en un contrato de streaming de cinco años para South Park, y una cifra no revelada para llevarse a los hermanos Duffer (creadores de Stranger Things) de Netflix.



La semana pasada, se informó que Ellison estaba interesado en hacer una oferta por Warner Bros. Discovery después de que el gigante de Hollywood se pusiera a la venta. En un comunicado de prensa, la compañía anunció una “revisión de alternativas estratégicas” tras recibir “interés no solicitado” tanto por la empresa en su totalidad como por Warner Bros. específicamente.



El mes pasado, las acciones de Warner Bros. Discovery se dispararon casi un 30 por ciento después de que se informara que Paramount, recién salida de su fusión con Skydance Media, estaba preparando una oferta mayoritariamente en efectivo para adquirir el conglomerado mediático.



La compañía, dirigida por David Zaslav, está valorada actualmente en alrededor de 50 mil millones de dólares. “Después de recibir interés de múltiples partes, hemos iniciado una revisión exhaustiva de alternativas estratégicas para identificar el mejor camino a seguir para desbloquear el valor total de nuestros activos”, dijo en un comunicado a la prensa.