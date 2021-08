Desde este martes, en Jujuy, será obligatorio presentar el carnet de vacunación que acredite haber recibido al menos una dosis contra el coronavirus para poder utilizar el transporte público.

Según anunció el gobierno local, los controles estarán a cargo de la policía y se llevarán a cabo en distintos puntos de la provincia.

Por el momento, sin embargo, no se labrarán actas de infracción a aquellas personas que no se hayan vacunado o que se hayan inmunizado pero no lleven encima (ya sea de forma física o en el celular) el certificado que lo acredite.

El control, explicó Pablo Silvetti, director de Relaciones y Prensa policial de Jujuy, "se va a hacer como se hizo en tiempos anteriores: en los puentes de acceso a la zona céntrica de San Salvador de Jujuy y en las paradas de colectivos, taxis y remises".

También habrá controles en "los puntos neurálgicos de la ciudad, parques, plazas y espacios verdes, con la intención que se logre la mayor cantidad de vacunación de los pobladores".

Los pasajeros tendrán dos opciones para acreditar la vacunación: el certificado entregado el día de la inoculación o el certificado digital que puede descargarse en un celular.

Los operativos estarán a cargo de los ministerios provinciales de Seguridad y Salud pero también colaborarán las autoridades municipales y las empresas de transporte. Los agentes policiales, en tanto, serán los encargados de pedir y verificar los certificados.



El propósito de la iniciativa, que también alcanza a todos los ciudadanos y ciudadanas que deban realizar trámites en dependencias policiales o de la administración pública provincial, es "concientizar a las personas sobre la importancia de vacunarse", señaló Héctor Herbas Mejías, jefe de la Policía local.

"Seguiremos haciendo el trabajo que ya estamos haciendo, pedir que se vacunen, así como lo estamos haciendo con el barbijo y el distanciamiento social”, añadió.