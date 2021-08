Cuando ya se cumplen tres semanas de paro de los Docentes Autoconvocados en Salta, el conflicto sigue ganando en intensidad. A la falta de respuesta del gobierno de Gustavo Sáenz a los reclamos salariales, ayer se agregó un incidente en el que una funcionaria provincial amenazó y discriminó a maestras que se manifestaban en zona de la Casa de Gobierno de Salta, ubicada en el barrio Grand Bourg.

La acción quedó registrada en dos videos en los que María José Hansen Castello, quien se desempeña como empleada en el área de "Gobernación", insulta y amenaza a docentes, enojada porque la protesta impedía la salida de la Casa de Gobierno. Desde la delegación de Salta del INADI repudiaron sus dichos y exigieron que se capacite a los funcionarios en una política antidiscriminatoria.

Tras ratificar el paro por tiempo indeterminado, ayer las maestras optaron por realizar una marcha durante la mañana y manifestarse frente a la Casa de Gobierno. Allí decidieron cortar todos los accesos al edificio provincial, impidiendo también que pudieran salir quienes se encontraban en el lugar.

Fue así, que en una de las calles cortadas, Hansen Costello, ofuscada, decidió filmar a la docente Neiza Guaimás, quien se encontraba junto a sus compañeras con una pancarta. En la grabación que hizo desde su auto, se escucha que la funcionaria amenaza: "les voy a meter el auto encima ya van a ver", además de usar reiteradas veces, el término de "negras de mierda". A Guaimás específicamente le dice: "Si tuviera una (camioneta) 4x4, te paso por encima".

La maestra contó a Salta/12, que antes de que empezara a filmar, la funcionaria la empujó con su auto, "tiró las vallas de la Policía y nos tiró su vehículo encima". Añadió que hoy hará la denuncia en el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Y también baraja la posibilidad de realizar una denuncia penal por amenaza de muerte.

En el segundo video, filmado por otra manifestante, se ve a la funcionaria fuera de su auto y se dirige Silvia Di Piazza, una de las voceras de Docentes Autoconvocados. "¿Sos docente o pelotuda?", la insulta varias veces. "Tengo mi hija de 4 años esperándome en un jardín", dice, a lo que Di Piazza responde que ella también tiene niños a cargo. "Correte, andá a laburar, cobran 200 lucas, tengo el informe", contesta Hansen Castello antes de retirarse entre nuevos insultos.

Di Piazza también adelantó que realizará una denuncia ante el INADI por discriminación.

El supuesto informe sobre los sueldos de las delegadas de la protesta al que se refiere Hansen Costello se dio a conocer la semana y fue desmentido por las maestras, quienes mostraron recibos de sueldo con los valores reales, además de condenar que el Ministerio de Educación de Salta difunda información privada.

La "mea culpa"

Por su parte, la funcionaria dijo a Salta/12 que "trabaja en el gobierno", aunque no quiso especificar en cuál área. De acuerdo a las publicaciones del Boletín Oficial de la provincia, en la actualidad no figura con ningún cargo. El último nombramiento oficial que se conoce fue de secretaria de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Derechos Humanos. Desde esa cartera, confirmaron que no cumple funciones en esa área desde 2017.

La mujer indicó que los videos "se recortaron en razón del reclamo". Y en un descargo que difundió a los medios de comunicación se quejó la difusión del incidente que protagonizó: "si yo trabajara en un supermercado, en una tienda o lo que sea, no sería pública" esta situación, especuló. Aseguró que el derecho a protesta de la docencia es válido, "siempre y cuando no interfieran en la vida de los demás".

"Sí hago el mea culpa de que estaba bastante sacada, pero tiene que ver con que tengo una hija de 4 años, la cual no tiene padre y no tengo un plan B para que me la retiren del colegio y estaba desesperada como mamá", manifestó. Insistió en que la docencia no tiene derecho a "boicotear" los derechos de las otras personas, e intentó justificarse: "la bronca y la impotencia, me ganaron".

También trató de minimizar sus dichos discriminadores, aseguró que fueron solo expresiones de enojo, aunque pidió disculpas. "Fue un momento de mucha bronca, muchísima impotencia, porque en lo único que podía pensar era en mi hija", se excusó.

Más denuncias y manifestaciones

Antes de los sucesos ocurridos con la funcionaria de Sáenz, las maestras ya habían sufrido otra embestida. Es que cuando llegaron a la Casa de Gobierno fueron interceptadas por efectivos de la Policía de Salta, quienes les impedían que instalaran carpas a la entrada del edificio.

Debido a los empujones, y tras sufrir un pico de presión, la delegada del departamento de Rosario de Lerma, Miriam Díaz, se descompuso y no tuvo una asistencia inmediata a pesar de que había una ambulancia dentro del edificio gubernamental. A raíz de ello, las docentes radicaron una denuncia penal por abandono de persona contra el sistema sanitario de emergencia. Lo hicieron en la Subcomisaría Grand Bourg.

Recién pasadas las 21 Díaz fue dada de alta del Hospital San Bernardo. Por la tarde, se conoció también que a causa de la protesta en los ingresos al edificio, se hizo un corte del alambrado que rodea el lugar para que funcionarios y trabajadores pudieran salir.

Tras lo sucedido, la docencia mantiene dos acampes: en la plaza 9 de Julio, y en el ingreso a la Casa de Gobierno. Al mismo tiempo, anunciaron para hoy cortes de rutas en distintas localidades de la provincia. Los que más se sintieron ayer se vivieron en Orán, Pichanal, Salvador Mazza y Tartagal, ya que tuvieron una gran adhesión durante todo el día.

Por una política antidiscriminadora

Por su parte, el representante del INADI en Salta, Gustavo Farquharson, expresó que desde su delegación mantuvieron contacto con las docentes afectadas y se pusieron a su disposición. Además, les expresó su solidaridad ya que lo ocurrido ayer, le pareció un hecho "muy grave", sobre todo, porque se trata de "una funcionaria que carece de empatía con un sector que reclama mejoras salariales".

Indicó que es preciso que se conscientice a los funcionarios en una perspectiva antidiscriminatoria porque deben humanizarse. En tal sentido, manifestó su "repudio y preocupación ante el discurso de odio contra la docencia salteña por parte de la funcionaria provincial". Sostuvo que las expresiones vertidas por Hansen Costello son descalificantes y discriminadoras.

A pesar de no tener el poder de sanción desde el organismo, Farquharson recomendó a las víctimas, como sucede con todos los casos que recibe el organismo, que realicen la denuncia penal, porque permite "visibilizar estas situaciones que están naturalizadas", para poder erradicarlas. Además de tener un antecedente judicial al respecto.