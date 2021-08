Diferentes espacios políticos competirán en CABA en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre. La Cámara Nacional Electoral (CNE) oficializó las boletas de los precandidatos a diputados nacionales.

Se trata de las 17 listas que presentan postulantes para disputarse 13 bancas en la Cámara de Diputados en las generales del 14 de noviembre.

Entre las boletas que los porteños encontrarán en el cuarto oscuro hay tres listas que competirán en la interna del oficialismo local de Juntos por el Cambio, con la encabezada por la ex gobernadora María Eugenia Vidal como principal oferta a triunfar frente a las otras dos, que llevan como primeros precandidatos al ex ministro de Economía Ricardo López Murphy como primer y al ex ministro de Salud Adolfo Rubinstein.

La otra alianza que irá a internas es el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), que tendrá dos boletas en el cuarto oscuro: una encabezada por la referente del PTS Myriam Bregman y otra por la joven dirigente del MST Celeste Fierro.

La lista del Frente de Todos, con Leandro Santoro y Gisela Marziotta en los primeros lugares, dará pelea en un territorio históricamente complicado para el peronismo.

Las otras 11 boletas (Autodeterminación y Libertad; Frente Patriota; La Libertad Avanza; MAS; Libres del Sur; Partido Aptitud Renovadora; Partido Autonomista; Partido Federal; Partido Renovador Federal; Partido Socialista Auténtico; y Política Obrera) tendrán como primer objetivo superar el piso del 1,5% de los votos para poder acceder a las generales del 14 de noviembre.

Las 17 boletas para las PASO en CABA