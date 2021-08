Durante las dos jornadas organizadas por el Ente Municipal BioCórdoba, se tratan temas como nuevos modelos de negocios, políticas públicas, alianzas industriales, acceso a financiamiento y la creación de nuevos empleos verdes e inclusivos, entre muchos otros.

El evento mundial reúne a empresarios, emprendedores, gobernantes, académicos, vecinos y expertos en la materia de todo el mundo. Se sumaron 6500 inscriptos no solo de Argentina y países de Latinoamérica, sino también de España, Italia, Francia, Suiza, Alemania, Polonia, Australia, Estados Unidos, Israel, Arabia y Singapur.

Entre los expositores ayer participó Pauli Gunter, activista y economista belga, y hoy disertará Manuel Abaladejo, representante regional ONUDI.

Llaryora en su discurso de apertura destacó: “El cambio hacia el nuevo paradigma de la Economía Circular se está gestando en el mundo, no queremos solo acompañar ese proceso, sino que estamos decididos a ser protagonistas de ese cambio de modelo en nuestra región, estamos impulsando el virtuoso proceso de la economía circular con su triple impacto económico, social y ambiental”.

PROGRAMA DÍA 2: 19 DE AGOSTO

9:00 hs. Apertura

9:15 hs. Panel: Antecedentes y casos de éxito de la economía circular en el mundo

10:15 hs. Panel: Glocalización: experiencias situadas de implementación de recursos alternativos

11:15 hs. Break

11.30hs Peter Heck, alemán. CEO IfaS – Institute of Applied Material Flow Management. Institute of the Environmental Campus in Birkenfeld of the Trier University of Applied Science. “Economía circular y gestión de materiales: nuevas estrategias para sociedades resilientes y ODS”

12:00hs. Petar Ostojic, chileno. Centro de Innovación y Economía Circular – CIEC Chile “Economía circular 4.0”

12:30 hs. Panel: La implementación de las estrategias de la Economía Circular en modelos de negocios.

13:30 hs. Break

15:00 hs. Panel: Economía circular y género

16:00 hs. Panel: Nuevas políticas hacia el desarrollode Ciudades circulares y sostenibles, ante el Cambio climático

17:00 hs. Break

17:15 hs. Albaladejo Manuel. Representante Regional. ONUDI

18:00 hs. Cierre

Qué es la economía circular

La economía circular impulsa diversas acciones para disminuir el impacto ambiental en la generación de residuos y la generación de valor a través del reciclado que dinamiza la economía, generando “empleos verdes” e inclusivos. Se trata de una política central en la gestión del intendente cordobés Martín Llaryora.

En esa línea se destaca la creación del primer Centro de Transferencia de la ciudad, que recibe y procesa materiales que actualmente son arrojados a la vía pública, originando micro y macro basurales a cielo abierto.

Estos centros trabajan en conjunto con los cuatro Centros Verdes, donde se procesan y empaquetan los residuos secos provenientes de la separación domiciliaria, que luego son reingresados al circuito comercial.

El reciclaje es fomentado con la colocación de múltiples EcoPuntos: espacios localizados en lugares de gran circulación, donde los vecinos pueden depositar distintos tipos de materiales reciclables con destino a los Centros Verdes.

Ganadores Ideatón

En el marco de la Cumbre, la Municipalidad de Córdoba en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, los días 13 y 14 de agosto llevó a cabo el Ideatón Circular, del cual se desprendieron cuatro proyectos ganadores. Los más de 400 participantes sistematizaron ideas para resolver desafíos vinculados al reciclado de materiales, nuevos materiales y procesos basados en la circularidad y el ecodiseño de productos sustentables y sostenibles.

DESCAR_TELA, un proyecto sobre la recuperación de descartables textiles para reincorporarlos a la cadena productiva como materia prima sustentable para nuevos productos, se llevó el primer premio de 100 mil pesos.

RECICLAPP se llevó el segundo puesto, con un premio de 50 mil pesos. Se trata del desarrollo de una aplicación hecha por mujeres y la comunidad no binaria que logra una mayor inclusión de estos grupos en áreas de tecnología.

El tercer premio de 25 mil pesos fue para el proyecto CON - CIENCIA NÓMADE, un trailer sustentable y educativo para desarrollar actividades artísticas e interactivas de alto impacto y talleres formadores.

El cuarto lugar, con un premio de 15 mil pesos, fue para BIOGRANEL. El proyecto se trata de generar un sistema urbano de traslado de alimentos a granel para eliminar el uso de bolsas y empaques.

CUMBRE DE ECONOMÍA CIRCULAR

El evento es abierto y gratuito.

Fecha: 18 y 19 de agosto

Las charlas de ayer miércoles 18 ya están disponibles en el canal de Youtube del evento.

Más info en: https://cumbremec.cordoba.gob.ar/