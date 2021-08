Fernando Gamboa probará hoy la formación de Newell’s que jugará el clásico el domingo a las 15.45 en práctica de fútbol en Bella Vista. Lo hará con cambios, dado que Pablo Pérez (foto) tiene muchas posibilidades de jugar su primer partido del año de titular, tras superar una lesión, en lugar del chico Juan Sforza, de bajo rendimiento en los últimos partidos, como la mayoría de los jugadores. Además, en defensa, el entrenador leproso duda entre la continuidad de Franco Negri y la aparición de Mariano Bíttolo. Negri pidió el cambio ante Racing por una molestia muscular, aunque se constató ayer que no padece lesión alguna. Julián Fernández se lesionó en la primera fecha y no llegará para recibir el alta física para jugar el domingo, por lo cual Jerónimo Cacciabue seguirá en el equipo. En ataque, en cambio, no hará variantes debido a que Maximiliano Rodríguez no está en plenitud física y seguirá fuera del once titular.