Santa Fe es una de las pocas provincias en que el Frente de Todos no logró acatar el axioma de la unidad y se enfrenta a una convulsionada elección primaria entre la lista de Marcelo Lewandowski, respaldada por el gobernador Omar Perotti y Cristina Fernández, y la del ex ministro Agustín Rossi. Si bien prefiere evitar el tono confrontativo, Lewandowski no duda en destacar que la boleta que él encabeza como precandidato a senador nacional es resultado de "una mesa de consenso" entre la Nación y la provincia y que "hay algunos que quieren hacer kirchnerismo sin Cristina". "De nada sirve debilitar a un gobernador propio con el que ganamos la provincia después de doce años de socialismo. La explicación es la más sencilla de todas, y en todo caso los que tendrán que explicar por qué buscan otra alternativa son los del otro espacio. Aquí está representado el FdT con la misma estrategia con la que ganó en el 2019", aseguró a PáginaI12 el senador provincial y ex periodista deportivo.

-- ¿Por qué el Frente de Todos no logró la unidad en Santa Fe?

-- Hubo una decisión del gobierno nacional y provincial de acordar en torno a una lista que pretendía incluir a todos los sectores. Se pidió a la otra lista que bajara la postura y se integrase a la lista de Diputados. No quisieron hacerlo, no hubo acuerdo y se terminaron armando las PASO. Pero lo que quedó claro es que había una mesa de consenso desde Nación y Provincia para apoyar este armado.

-- El argumento con que se impulsaba la candidatura de Agustín Rossi era que él contaba con mayor nivel de conocimiento en la provincia, ¿qué opina?

--El 12 (de septiembre) a la noche veremos el recuento de votos. La realidad es que el peronismo cada vez que Rossi encabezó una elección general nunca ganó, entonces ¿cual es la verdad? La veremos el 12 a la noche. Analicemos el contexto histórico y el contexto actual, que es que desde el mismo gobierno nacional vieron que había que apoyar este acuerdo en donde están representados los sectores vinculados no solo al gobernador, sino también a la misma Cristina, como Marilín Sacnun, o a La Cámpora. Yo provengo del espacio de María Eugenia Bielsa, y hay distintos representantes del territorio, intendentes y presidentes comunales. Realmente se intentó armar una lista con la mayor cantidad de representaciones posibles para que contenga a todos los sectores del FdT.

-- ¿Le sorprendió que Cristina Fernández pidiera que encabezara la lista de senadores?

-- Fue una sorpresa muy grata y creo que ratifica, una vez más, que Cristina es la mejor estratega de todas. Porque ella piensa cómo construir una fórmula ganadora, como cuando sacó una carta de la manga y mostró que Alberto era el candidato para que el peronismo ganara. Lo que busca acá es ganar y no tuvo apetencias personales en el sentido de poner a la persona a la que le tiene mayor confianza en el Senado, como lo es Marilín. Pensó en una estrategia junto al gobernador para ver cuál era la mejor alternativa para ofrecerle al electorado en noviembre una fórmula que pueda ganar y asegurarle dos senadores al FdT. Es la mejor estrategia, sin pensar en opciones individuales, sino en lo que ella cree que es el bien del conjunto.

-- ¿Cree entonces que el apoyo de CFK sumará a la campaña en Santa Fe?

-- El FdT está representado por una variedad de intérpretes que tiene el peronismo en conjunto, sectores vinculados al movimiento nacional y que refieren al FdT tal como se ganó en el 2019. Acá lo que se está haciendo, ni más ni menos, es replicar en términos medios la fórmula que se utilizó en el 2019 en Nación y provincia para potenciar ambos gobiernos. De nada sirve, y así lo entiende Cristina, debilitar un gobernador propio con el que ganamos y conquistamos la provincia después de doce años de socialismo. Fue el peronismo unido con todos los sectores y variantes. La explicación y la lógica es la más sencilla de todas, y en todo caso los que tendrán que explicar por qué buscan otra alternativa son los del otro espacio. Aquí está representado el FdT con la misma estrategia con la que ganó en el 2019.

-- ¿Uno de los motivos de la interna es que se adelantó la discusión por la gobernación a las elecciones de este año?

-- No lo sé, en todo caso quienes tienen que dar explicaciones son quienes están en la otra lista. Lo cierto es que hay una foto muy clara que se ha dado en Buenos Aires y es la foto de Cristina con los integrantes de la lista que tengo el orgullo de encabezar, a lo que se suma el lanzamiento de la fórmula con la palabra del Presidente. Esto quedó bien claro y me parece que expresa la voluntad de unidad en torno gobierno nacional y provincial. Quienquiera ver otra cosa o distorsionar ese mensaje, bueno, me parece que alguna vez un dirigente quiso hacer el peronismo sin Perón, algunos quieren hacer kirchnerismo sin Cristina.

-- ¿Cuáles son los debates más importantes que se vienen en el Congreso?

-- Hay muchos temas. Se va a discutir la Hidrovía (Paraná-Paraguay), la reforma judicial va a seguir siendo uno de los temas, la cuestión de la salud como lo planteó Cristina también va a ser un tema importante a debatir. Todo lo que tenga que ver con cómo ratificamos este modelo productivo, de inclusión y de dar respuesta a las problemáticas que tiene la Nación para generar igualdad de oportunidades van a ser temas que deberemos continuar desde el Congreso.

-- ¿Qué opina de que Perotti aparezca en la lista como precandidato a senador suplente? ¿Tiene planeado renunciar en dos años?

-- El gobernador explicó que quiere ponerse en campaña para apoyar la lista y poner cuerpo y alma y su trayecto por el triunfo de la lista. Y sobre lo segundo: si uno llega al Senado tal vez lo que le queda por cumplir es alguna posibilidad en el Ejecutivo, pero realmente irme a mi casa no está en mis planes. Si gano estaré en el Congreso, no está en mis planes irme a mi casa para que aparezca el suplente.

-- ¿Qué opina de la foto de la reunión social en la quinta de Olivos?

-- Claramente no es una foto agradable, es un error que por supuesto enoja a mucha gente. Ahora, me parece que se lo está fogoneando y que se pide para algunos sectores una vara muy alta y para otros una muy baja. La visita de un juez a Olivos para tomar determinadas acciones en la Justicia e influir, como ha ocurrido durante los cuatro años del gobierno anterior, me parece mucho más grave y lesivo para la Nación que esta foto de Alberto Fernández. Aunque haya sido un error, me parece que se está alimentando que se ponga una vara muy alta para algunos y muy baja para otros.