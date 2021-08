El título del nuevo trabajo de Gladyson Panther encierra un contraste pretendido, en el cual los sonidos se explayan: Pop del futuro y del presente es un diálogo pero también una discusión entre dos jóvenes músicos. Porque este disco no sería lo que es sin la fusión entre Gladyson Panther (Santino Martin) y lusio, de una relación simbiótica que los días de encierro acentuaron, con melodías amables y otras más bien rotas. Un resultado que dice sobre un estado de ánimo eufórico y necesitado del escenario que hoy a las 20 les ofrecerá Distrito Siete (Lagos 790), en donde el músico compartirá la noche con Amelia y su banda.

“La verdad que a estos días no los pasé tan bien, estuve con mucha ansiedad y mucha expectativa, con ganas de tocar. Tuve la oportunidad de hacerlo en el verano, y veo que ahora también se trata de preparar un show distinto, diferente a lo que hacíamos antes. La gente tiene que estar sentada y la interacción es un poco más fría, de manera tal que el show tiene que atender a otra dinámica, tal vez relacionada con algo más teatral. La nueva normalidad lo cambió todo”, explica el músico a Rosario/12.

Pop del futuro y del presente es el tercer disco de Gladyson Panther y también el primero que compone en colaboración con lusio. A la vez, ofrece una colaboración extendida y variada, en donde figuran Amelia, rama empanada, LA MUERTE, Filippo, Takadanobaba, Chiljud, GFX PARKA, Sairo, Luciano Barbagallo, Barfeye, Mateo Fuertes y Willy3dF. Todos ellos, todas ellas, estarán presentes en la noche de hoy. “Es una locura, lo pensaba hace unos días mientras hablaba con un amigo. Es muy loco, participaron más de 15 artistas en todo el proyecto, y con quien sólo me junté fue con lusio. Con los demás siempre fue a distancia. Es increíble cómo la tecnología nos ayudó a estar más cerca. Por otro lado, nunca había colaborado con ningún artista o banda, y durante el año pasado y éste lo hice con todes mis amigues. Es como que se abrió esa puerta, a partir de la cual no hace falta que nos reunamos para hacer cosas juntos”.

El sonido de Pop del futuro y del presente integra posibilidades ligadas, desde ya, al pop, pero en consonancia con la psicodelia, el trap, el indie. Hay varias referencias, que se miran tal vez de un modo un tanto esquivo y sin embargo conviven. Según el músico, “éste es el disco en el que mejor pude desarrollar ciertas cuestiones ligadas a un concepto. Todo lo que suena y lo que ves, como el orden de los temas, está pensado. Como sucede con la canción ‘Lluvia roja’, que es súper indie, lenta y tranquila, seguida por ‘Copypaste’, muy trap y agresiva, criticando a lo indie. Me gusta ese contraste, porque esa contradicción nos abarca todo el tiempo, sea en el disco pero también en la vida, donde pasa lo mismo”.

Evidentemente, Gladyson Panther es alguien de sensibilidad musical permeable y mirada felizmente irónica. Un compositor profuso que se considera, como él mismo dice, “un artista que compone bastante, alrededor de 30 canciones por mes, una locura. De las cuales casi todas son malísimas, pero voy sacando algunas que me gustan. Eso siempre fue así, nunca cambió. Compongo mucho y de ahí voy eligiendo. Ahora creo que fueron canciones más de catarsis, y las menos ligadas a una estructura de canción son las que quedaron, también por esta misma cuestión conceptual. Anduve denso, muy mala onda. Y eso tuvo que ver con las canciones elegidas. Una canción como ‘Mil Hits’, que es alegre y muy pop, la había hecho apenas comenzó la cuarentena y no estuvo prevista para el disco, pero está ahí, para completar la obra y lograr esta contradicción”.

-Es algo que se nota en la voz, a veces agresiva, otras caricaturizada.

-Quise hacer un disco en el sentido de que no fuera de una escucha común y corriente, sino que quien lo escuche tenga que sumergirse en su universo. No es un disco cómodo de escuchar, por eso aparecen voces rotas, como en “Te vi y no te saludé”, donde mi voz está muy modificada y parezco una ardilla. Son decisiones artísticas. Si el tema se podía parecer a algo más mainstream, lo llevábamos para un lado más incómodo, para que ayudara también al concepto. Todo tiene un porqué, y me pareció interesante.

-¿Cómo es tu trabajo con lusio?

-A lusio lo conozco hace casi 7 años, íbamos a la misma escuela secundaria. Y en 2018 se incorporó a mi banda en teclados. Siempre fuimos amigos pero en la cuarentena la amistad se reforzó y necesitamos distraernos de la situación fea del encierro. Como somos obsesivos del FL, el programa con el que hacemos las canciones, nos poníamos de vez en cuando a hacer algo. Al comienzo, la idea fue la de hacer sólo un tema, pero luego lo fuimos alimentando y terminamos haciendo 20 temas, de los que quedaron los 12 del Pop del futuro y del presente.