El precandidato de Juntos Diego Santilli recorrió Bahía Blanca acompañado por el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Tuvo también un encuentro con el intendente Héctor Gay.

El candidato del PRO insistió con sus propuestas de mano dura: “Hay que evitar la excarcelación de los delitos graves. Un homicidio, un violador o un robo a mano armada no pueden ser excarcelables. Cuando al delincuente se lo detiene, se lo tiene que condenar”, planteó.

Por su parte, Larreta dijo: “Diego tiene muchísima experiencia en posiblemente una de las principales preocupaciones de la Provincia, que es la inseguridad".

Santilli también insistió con un proyecto para declarar la Emergencia Educativa: “Hay claramente problemas de infraestructura, de equipamientos básicos y de conectividad", dijo. No explicaron, en cambio, por qué no avanzaron con mejorar la instraestructura en las escuelas porteñas (tuvieron un recorte de 500 millones de pesos en su presupuesto), ni la conectividad (que no mejoraron ni cuando se los ordenó el Poder Judicial). "No puede haber aulas sin wi-fi en la provincia de Buenos Aires, y para eso hay que tener la infraestructura adecuada y el internet adecuado", planteó Santilli, que renunció hace semanas a la vicejefatura del gobierno de CABA.