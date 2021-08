¿Ultimate, Faustball, Kabaddi o Ringosports? ¿Korfball, Dodgeball o Kin Ball? ¿De que estamos hablando? ¿Que serán estas palabras que suenan tan ajenas a nuestros oídos?

Seguramente sean pocos los que puedan reconocerlas, sin embargo, cada vez resultan más aquellos que comienzan a familiarizarse con disciplinas en franco crecimiento a lo largo y ancho del país, mostrando una realidad que irrumpe en el terreno del juego, los “Deportes Alternativos”.

Algunos de estos son masivos en tierras lejanas, otros adaptados a juegos de mayor complejidad, o simplemente un híbrido entre ambos. Lo cierto es que estos deportes surgen y resurgen vitalizando la práctica de la mano de docentes de Educación Física y exploradores de la recreación.

Organizarse

CODASports es la Comisión de Juegos y Deportes Alternativos. Nació en 1997 y con el tiempo fue agrupando y congregando docentes y deportistas de todas las latitudes.

Pantaleón Riquelme es uno de sus miembros activos en la causa. Profesor de Educación Física, Licenciado en Ciencias de la Educación y Educador Popular, desde hace más de 15 años forma parte de CODA, promoviendo el movimiento de juegos y deportes alternativos en Argentina.

Comenta Pantaleón su acercamiento: “Cuando los conocí, en el año 2004, me pareció una herramienta interesantísima para investigar algo que rompía con la visión unívoca en el común de las personas sobre los deportes que conocemos, que nos enseñaron. Desde este movimiento podemos analizar y cuestionar el rol del deporte en la sociedad a partir de la masiva difusión de ‘selectos’ deportes de alto rendimiento y el espectáculo de los mismos”.

Riquelme continúa “a partir de este movimiento, y dando a conocer la variedad de deportes y juegos que existen en el mundo, es posible romper con muchos estereotipos. Es preciso ampliar el abanico de posibilidades para promover una sana diversidad de los deportes y juegos”.

El movimiento irrumpe en Salta

Haciendo pie en las instituciones educativas, los Deportes Alternativos comenzaron a incorporarse dentro del ámbito deportivo salteño.

Patricia Delgado es Profesora de Educación Física y relata su experiencia “Somos un grupo de profes que hace tiempo estamos en esto. La mayoría metidos en el sistema educativo. Hace 10 años que estoy trabajando, empujando desde mi lugar con los deportes alternativos, algo que me llegó a partir de capacitaciones y congresos que CODA traía a Salta. Nosotros íbamos como una capacitación más pero resultaban muy divertidas, nos la pasábamos jugando y ahí me enganché”.

Javier Mamaní tiene 37 años. También es Profesor de Educación Física en diversos en colegios de la ciudad de Salta. Con más de 15 años en la docencia, lleva casi la misma cantidad de años trabajando y fomentando los Deportes Alternativos, inclusive en escuelas rurales y en el sistema penitenciario.

Así relata Javier su experiencia “Hace 14 años conocí los Deportes Alternativos cuando me invitaron a un curso de capacitación. Yo de curioso sin saber mucho, dije ‘bueno, voy a ver de que se trata’ y la verdad que el profe empezó con deportes de otras partes del mundo que en mi vida había conocido, totalmente fuera de lo convencional. Con reglas también muy diferentes. Me voló la cabeza, me pareció algo increíble para trabajar en las instituciones educativas y ahí arranqué”.

Patricia Delgado retoma el relato haciendo énfasis en las ventajas que tiene poder conocer y practicar este tipo de deportes “Primero que nada son muy inclusivos, porque los puede jugar cualquiera, teniendo o no conocimiento previo. Porque para los deportes tradicionales necesitas mucha habilidad. Para los deportes alternativos necesitas las capacidades básicas motrices, no necesitas más. Son deportes simples de entender, de aplicar las reglas, y una de las cosas mas importantes es que en muchos casos los equipos son mixtos”.

Disputar la hegemonía

“Mas que deportes tradicionales, hablaría de deportes hegemónicos”, comenta Pantaleon Riquelme y agrega “porque tradicionales pueden ser el Pato en Argentina. Lo hegemónico remite a aquellos deportes que “se comen” todos los recursos que hay alrededor del mundo deportivo: los espacios físicos en los clubes, polideportivos y escuelas, la mediatización masiva, incluso los jugadores”.

La resistencia al cambio en la mirada y la posibilidad de abrir nuevos caminos, se hace presente como una amenaza hacia las practicas hegemónicas, agudizada aún mas por las tradiciones enclavadas en lo escolar.

La profesora Delgado comenta al respecto “En las escuelas donde trabajo no es fácil, tengo muchos problemas con los directivos que quieren que enseñe los deportes de siempre: voley, handball, basket. Está la mirada de ‘lo que era bueno antes, necesariamente es bueno ahora’, y las cosas han cambiado. Me ha pasado hasta trabajando en Morillo, pleno Chaco salteño, que pude enseñar deportes alternativos. Los chicos la pasaban muy bien”.

Javier Mamaní remarca estos conceptos “Los deportes alternativos salen de lo convencional. Los deportes masivos están bastante contaminados con la competencia. Entonces esta alternativa que planteamos guarda la ‘inocencia’ que alguna vez tuvo el deporte convencional cuando se inició, que es el disfrute de jugar. En el fútbol por ejemplo, ves chicos que hasta ganando se enojan”.

El profesor Mamaní agrega “En los alternativos tenés reglas que son diferentes, disruptivas. Entonces todo eso va desestructurando a los chicos y a las formas en que aprendimos y nos enseñaron”.

Comenta la profesora Delgado en relación a la potencia e importancia de la práctica de los deportes alternativos “Uno se contagia, porque al chico lo ves interesado y seguís dándole para adelante. Yo te puedo contar muchas historias de chicos que no hacían educación física porque los obligaban a hacer los deportes convencionales, y no iban a la clase. Pero de repente le propongo trabajar con deportes alternativos y resulta una maravilla trabajando, no faltaba nunca. Entonces ¿como es? Les siguen pidiendo que corran tantos minutos, que hagan no se cuantas flexiones de brazos, abdominales...”

Experiencias en primera persona

Los recorridos son múltiples y diversos en cuanto a los deportes y la aceptación. Los docentes que adoptan estas prácticas, cuentan con variadas herramientas y opciones para atraer a los alumnos que llegan a la clase gracias a la diversidad de juegos que fomenta esta opción. Patricia Delgado comenta “Uno de los deportes con los que yo tengo mucha aceptación es el Kin Ball. Yo tengo la pelota original y eso llama mucho la atención”.

En este sentido Mamaní agrega “El Kin Ball se juega con tres equipos en cancha. ¡Eso es único en el mundo, totalmente fuera de lo convencional! Después tenemos deportes como el Ringosport, en donde te pasan el elemento y vos no te podes mover, se mueve tu equipo. Son ideas muy diferentes en cuanto al concepto de juego”.

Continua el profe Mamaní relatando “Yo les muestro a los chicos videos de Kabaddi, y en la India es como un Boca-River, se llenan los estadios. Son deportes milenarios y que acá no se conocían. Otro ejemplo disruptivo es el Catchball, donde tenés que festejar el gol del otro para que sume menos. Esto cuesta muchísimo, ‘¿donde se ha visto festejar el gol del otro?’ primero no lo quieren ni hacer... y cuando agarran la dinámica, se pone lindo. Porque además suma también el festejo creativo. La idea es disfrutar”.

Pantaleon Riquelme, impulsor del movimiento desde CODA, hace énfasis en romper con las miradas binarias sobre una u otra modalidad “Habría que cambiar el paradigma y tomar a los deportes alternativos como un apoyo para el desarrollo de los deportes hegemónicos. Por ejemplo, al Handball le vendría muy bien que se desarrolle el Ringosport, porque son deportes que se asemejan y pueden potenciar el crecimiento del Handball”.





Un futuro de crecimiento

Javier Mamaní recuerda los primeros pasos y trata de divisar un futuro que avisora alentador “Acá en Salta somos pocos profes pero vamos creciendo. También hay muchos que trabajan aislados. Por eso hicimos encuentros, conversatorios, tratando de contagiar a los profesores con el tema de los deportes alternativos. Hay muchos que rápidamente se engancharon y a muchos otros les cuesta. La pandemia nos perjudicó para seguir agrupándonos pero seguimos. Estamos por crear CODASports en Salta. Esto va a darle una mayor entidad a todo lo que hacemos”.

“Tuvimos la oportunidad de estar en los ENDA, Encuentro Nacional de Deportes Alternativos” comenta la Profesora Delgado y continua “fuimos unos cuantos profes. A pulmón nos trasladamos hasta Oncativo, Córdoba en 2018. Nos pusimos el poncho salteño, literalmente, y fuimos. Era nuestro emblema. Salimos campeones nacionales de King Ball, subcampeones de Ringuete. Fue una experiencia maravillosa, porque sentimos revivir todo lo bonito de salir de gira, de reírnos, de jugar por divertirse, no por volver solamente con un premio”.

Al mismo tiempo comenta el trabajo que se viene realizando al interior de la provincia “Armamos el EPA Salta, Encuentro Provincial de Deportes Alternativos, en la localidad de General Güemes. Disertamos sobre determinado deportes y se declaro de interés provincial. Los profes y hasta la secretaria de Deportes provincial se puso a jugar ¡no podía creer lo que estaba viviendo! También recibimos propuestas de Orán y de Cafayate para ir a capacitar alumnos y docentes. Así van surgiendo y vamos sumando”.

Lenta pero de forma constante, los deportes alternativos van ganando adeptos. Con un empuje artesanal, basado en lazos de fraternidad, los docentes se agrupan local y regionalmente fortaleciendo sus prácticas.

Tal como lo explica Pantaleon Riquelme, “Es importante comprender que otros modos de jugar son posibles, que la competencia no tiene que reinar con el ‘todo o nada’ y que ganar o perder son dos caras de una misma moneda: el jugar. Cuando entendamos que la moneda es más importante que sus caras, entonces habremos alcanzado un punto interesante para practicar cualquier deporte”.