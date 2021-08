La banda británica de reggae UB40 comunicó este lunes que su saxofonista y compositor Brian Travers falleció a los 62 años en su domicilio de Birmingham, centro de Inglaterra, acompañado por su familia.



"Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro camarada, hermano, miembro fundador de UB40 y leyenda de la música, Brian David Travers", informó la banda en un comunicado, en el que precisó que el fallecimiento ocurrió el domingo, después de "una larga y heroica lucha contra el cáncer".



Los componentes del grupo declararon estar "devastados" y pidieron que se respete "la privacidad" de su esposa Lesley, su hija Lisa y su hijo Jamie.



La historia de UB40

Travers formó inicialmente UB40 en 1978 junto a James Brown y Earl Falconer. Poco después se unieron a la banda el resto de integrantes (Alistair Campbell, Robin Campbell, Norman Hassan, Michael Virtue y Astro), todos amigos procedentes de diferentes escuelas de su Birmingham natal y de familias trabajadoras.



El nombre elegido para el grupo hacía referencia al formulario oficial para poder cobrar los subsidios por desempleo en el Reino Unido, en un guiño a sus orígenes y el compromiso social de UB40.



Durante sus más de 40 años en activo, el grupo logró grandes éxitos con temas como "Red Red Wine" y "Falling In Love With You", al tiempo que llegaron a vender más de cien millones de álbumes en todo el mundo.



Travers comenzó a tener problemas de salud a principios de 2019, cuando los médicos le detectaron dos tumores en el cerebro, lo que le obligó a perderse en marzo de ese año una gira de aniversario de UB40.



No obstante, llegó a actuar por última vez con su banda en diciembre de 2019 en un concierto celebrando en el Arena Birmingham.