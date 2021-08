“El ojo del movimiento de mujeres de la Argentina está puesto en Santa Fe”. Así de contundente es la abogada Paula Condrac, integrante de la Mesa Ni Una Menos y de la Multisectorial de Mujeres de la capital provincial. Es que hoy, en la reunión de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia provincial se tratará la admisión formal de la denuncia del Procurador Jorge Barraguirre al juez Rodolfo Mingarini, que el 26 de mayo dejó en libertad a un hombre acusado de violación basándose en que había usado preservativo. A las 11, como todos los martes, las organizaciones feministas y de mujeres se congregarán en la Plaza de Mayo santafesina para reclamar que el Tribunal de Enjuiciamiento aplique las normas de protección vigentes. “Nosotras entendemos que se debe abrir el enjuiciamiento a Mingarini porque no actuó con perspectiva de género, entre muchas otras cuestiones. Ésta es fundamental. No es un capricho que deba hacerlo. El bloque de constitucionalidad y de convencionalidad argentinos reclama que los jueces y las juezas actúen con perspectiva de género conforme la CEDAW, la Convención de Belem do Pará y la ley Micaela”, agregó Condrac.

También desde la Mesa de Mujeres por la Paridad reclamaron que la Corte Suprema abra el proceso a Mingarini. “La preocupación es que se fomente, defienda y proteja a aquellos jueces que dictan resoluciones patriarcales, que atentan contra las mujeres. De esta manera no vamos a poder avanzar nunca con respecto a las violaciones, los abusos sexuales, los femicidios, porque se han hecho progresos, pero falta mucho”, consideró Alicia Gutiérrez, diputada provincial mandato cumplido, integrante de la Mesa de Mujeres por la Paridad.

El antecedente más claro, y pionero en el país, fue la destitución, en septiembre de 2019, del juez Nicolás Muse Chemes, por incumplir de manera reiterada la aplicación del bloque constitucional que ampara los derechos de mujeres y niñas a una vida sin violencia. "Ignorancia manifiesta del derecho" así como "incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo" fueron los motivos de la denuncia que también impulsó Barraguirre. En aquella oportunidad, la decisión la adoptó el Tribunal de Enjuiciamiento por mayoría: 6 a 4. La presidenta de la Corte, María Angélica Gastaldi y sus colegas Daniel Erbetta y Roberto Falistocco, más el diputado radical Santiago Mascheroni y dos abogados del foro votaron la cesantía. Mientras que los otros ministros de la Corte, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, el subrogante Alejandro Román (que reemplazó al ministro Mario Netri) y el senador del PJ Raúl Gramajo se pronunciaron a favor del juez.

En esta ocasión, al Tribunal lo integran, además de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en pleno, el senador Armando Traferri, el diputado Maximiliano Pullaro y los representantes de los Colegios de Abogados de Rafaela, Hugo Pagano y de Reconquista, Héctor Ferrero. La propia conformación del jury fue objeto de críticas de la Federación de Colegios de Abogados de la provincia y también de la Mesa de Ni Una Menos.

Las denuncias a Mingarini arreciaron. Fueron 20 diputadas de distintos bloques las que fueron a acusar formalmente al juez ante Barraguirre, que actuó en consecuencia.

Condrac subraya que “Mingarini con su intervención escandalosa abonó a la cultura de la violación e irradió el conflicto social". La abogada consideró que "lejos de actuar con perspectiva de género, causó un revuelo social y un escándalo de tal tenor que, a esta altura, las mujeres y las niñas en Santa Fe le tenemos más miedo a las resoluciones del doctor Mingarini que a los propios violadores y abusadores porque de estos últimos sabemos qué esperar y de Mingarini también”.