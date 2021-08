El senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, no se presentó ayer a la audiencia imputativa donde iba a ser acusado como organizador de una red de juego clandestino. Por eso los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada le pidieron a la jueza Eleonora Verón que lo declare en rebeldía, algo que rechazó para reprogramar una nueva audiencia. Mientras tanto, Traferri espera que el juez José Mascali avale elevar a la Corte Suprema el recurso de inconstitucionalidad que había planteado. De ser así la audiencia imputativa quedará sin efecto. Eso es lo más probable que pase, según señalaron las fuentes judiciales. El contrapunto entre fiscales y defensor fue impactante. "¿Qué resolución prevalece, la del juez Mascali o la del Senado que le dice que no venga? No hay sobre el Senado alguien más que lo pueda resolver que la Corte Suprema de Justicia de la provincia o de la Nación”, expuso el abogado Oscara Romera. A su vez, el fiscal Luis Schiappa Pietra, que lleva adelante la causa junto a Matías Edery, afirmó que “éste será un día que anotemos en la historia judicial como el día en que un senador decidió no venir a una obligación impuesta por un juez y le pidió a sus amigos en el Senado que lo banquen. Si seis firmas están por encima, cerremos todo ahora mismo”.

Schiappa Pietra sostuvo que “esta no es una citación de los fiscales, acá hay jueces y juezas de Santa Fe que en el normal funcionamiento de sus tareas han citado a un senador a una audiencia de imputación”. “La resolución de un recurso de inconstitucionalidad no debería incidir sobre la obligación que tiene un particular de comparecer para que le formulen cargos”, evaluó.

El fiscal Schiappa Pietra lleva adelante la causa.

"La citación a audiencia quedó firme. Hablando de buena fe, yo esperaba que el doctor Romera no volviera sobre latiguillos sobre la cuestión pública. Nosotros estamos tranquilamente al margen de ellas. Un senador decide no venir a una audiencia citada por un juez. Y no solo eso. Pidió a sus amigos del Senado que lo banquen, para no venir a una audiencia judicial, destrozando el derecho político de Occidente de 300 años. Porque si una resolución del Senado firmada por seis miembros puede esgrimirse para discutir la decisión de un camarista cerremos todo. ¿Qué hacemos acá? Preguntemos al senador Pirola o Enrico cómo debe actuar la Justicia", planteó, con ironía, Schiappa Pietra.

Romera aclaró que “no es que Traferri no quiere venir, yo le digo que no venga”, y se amparó en un documento donde seis senadores provinciales solicitaron que se suspenda la imputación, y pidió que el proceso judicial sea interrumpido. Ellos son Rubén Pirola, Joaquín Gramajo, Osvaldo Sosa y Traferri (por el PJ) y Lisandro Enrico, Orfilio Marcón y Rodrigo Borla (por la UCR). Sin embargo, la jueza Verón rechazó la petición y convocó a una nueva audiencia, cuya fecha se conocerá en los próximos días. El letrado planteó además que la audiencia no puede realizarse y pidió que se deje sin efecto hasta tanto se pronuncie la Corte y explicó que si su defendido se presentara en a la audiencia avalaría la resolución del camarista Mascali, algo que probablemente resuelva la Corte.

“Nosotros planteamos que se lo considere rebelde, pero la jueza entendió que no por el hecho de que no lo podíamos traer por la fuerza pública, ya que eso incurriría en una contradicción. Nosotros tenemos una visión distinta pero lo importante es que ratificó el llamado a audiencia y se va a reprogramar”, dijo Edery.

El fiscal Schiappa Pietra, en tanto, consideró que "Traferri tenía la obligación de venir pero demostró una vez más que no va a cumplir con las decisiones judiciales” y apuntó contra el Senado por “inmiscuirse en una decisión judicial” al recordar que la vicegobernadora y presidenta del cuerpo legislativo, Alejandra Rodenas –quien hoy se encuentra de licencia- pidió participar del debate sobre la inconstitucionalidad de investigar a Traferri.

Asimismo, señaló que el escrito presentado por seis senadores provinciales –donde piden que se suspenda la investigación a Traferri y le recomiendan al legislador no asistir a la audiencia- no tiene valor jurídico y criticó que este documento sea esgrimido por la defensa como “como un elemento para considerar que no se haga la audiencia”.

Consultado sobre las pruebas para imputar al senador, Schiappa Pietra adelantó: “Tenemos mucha más evidencia para este audiencia, los hechos que vamos a imputar son algunos diferentes a los que sustentaron el pedido de desafuero. La decisión que ha tomado Traferri también trae un entendimiento nuevo que es no comparecer a una audiencia judicial, citada y ordenada por una autoridad judicial”.

Aclaró que imputar y formular cargos sobre el legislador santafesino “abre la puerta a un montón de medidas investigativas”, como el levantamiento de secretos fiscales o ciertas limitaciones en el ejercicio de algunos derechos, medidas judiciales que los fiscales no pueden tomar actualmente por lo que la investigación se ve obstaculizada.

Finalmente, el fiscal Edery recordó que a raíz de un fallo judicial, Traferri tiene asegurada su libertad ambulatoria, con lo que es un hecho que tras presentarse en la audiencia imputativa continuará en libertad. A entender del funcionario judicial, esto es “una ventaja con respecto al resto de la sociedad”.

Por su parte jueza Verón anticipó que fijará una nueva fecha y volverá a citar al senador provincial del PJ. La magistrada aseguró que "la audiencia estaba firme y hay que reprogramarla". Y precisó: "A Traferri no le impediría continuar con las vías recursivas por presentarse a esta audiencia. Los recursos contra la decisión de Mascali se tramitan por la vía correspondiente y no por lo que diga el Senado". En ese sentido, Verón se refirió a que el camarista Mascali en julio pasado había revocado su resolución y declaró inconstitucional la norma que impide imputar al legislador.

En cuanto al pedido de rebeldía que solicitó el fiscal Schiappa Pietra por la ausencia del senador, la jueza aseguró: "Me sorprende el pedido que hace la Fiscalía por lo novedoso. Si se lo declara rebelde no se lo puede volver a citar al senador a audiencia con lo que sería contradictorio con los intereses de la Fiscalía. La declaración de rebeldía genera la suspensión del proceso".