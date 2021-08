Sus declaraciones más políticas (e irónicas) se producen cuando llega el momento de las preguntas. Había terminado la conferencia de prensa que ofrecieron el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el ministro de Salud; Nicolás Kreplak y el jefe de Gabinete Carlos Bianco cuando una periodista preguntó al trío si la provincia de Buenos Aires iba a multar a Elisa Carrió por la realización de un cumpleaños de 70 personas en Exaltación de la Cruz cuando en el país regía un decreto de distanciamiento social que permitía las reuniones de hasta 20. Bianco recogió el guante: "No la vamos a multar porque el decreto es posterior al evento y no se puede aplicar retroactivamente. Pero fue ilegal. La escuché decir a Carrió que se quería ir del país. Yo le digo que no hace falta que se vaya del mejor país del mundo ni de la mejor provincia del mundo: alcanza con que pida disculpas como hizo el Presidente", dijo e ironizó con la proliferación de fotos de gente con sombreros mexicanos y la falta de barbijos: "No está comprobado que los sombreros mexicanos protejan contra el coronavirus".

Pero Bianco no se quedó con el caso de Carrió y recordó el incumplimiento de medidas sanitarias por parte de otros integrantes de Juntos por el Cambio. "Hubo otras violaciones. Doy algunos ejemplos: María Eugenia Vidal, el 17 de junio de 2020 tuvo una reunión con el diputado con Alex Campbell en la que se contagió y está denunciada por eso. Macri protaginizó dos eventos de incumplimiento: el 30 de julio 2020 incumplió el aislamiento. Luego de volver de París, se reunió con intendentes. Y este año, el 27 de julio viajó, a Europa luego de haber sido estrecho del diputado Juan Manuel López, que se había contagiado de coronavirus".

Y entonces Bianco hizo la reflexión final: "He escuchado con mucho pesar que Carrió dijo que se sentía muy triste y se quería ir del país, me permito decirle respetuosamente que pida perdón como ha hecho el Presidente. Estamos esperando que Lilita, que Vidal que Macri, que Rodríguez Larreta, que Santilli nos pidan perdón, como mínimo, por haber incumplido la normativa sanitaria. Sólo eso".