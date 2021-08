El juez Anastasio Vázquez Sgardelis condenó a Emanuel Sánchez (19) a cinco años y medio de prisión efectiva, en calidad de autor de los delitos de robo calificado por el uso de armas en perjuicio del periodista Julio Nogales y por lesiones leves en perjuicio de un tío del joven, Esteban Alejandro Montes.

El 13 de diciembre de 2020, alrededor de las 23, cuando Nogales estaba en el barrio Nueva Esperanza de la ciudad de Tartagal, cumpliendo con sus tareas periodísticas, fue interceptado por Sánchez y otro hombre. Uno intentó arrebatarle el teléfono y cuando Nogales cayó, el otro sacó un cuchillo y le dio una estocada en el brazo izquierdo. El otro le provocó una herida de cuchillo entre el maxilar derecho y el cuello. Los atacantes se llevaron el celular y escaparon, mientras que Nogales fue trasladado al hospital local.

Nogales contó a Salta/12 que las lesiones provocadas por Sánchez le acarrearon problemas de salud y económicos porque no pudo trabajar por un tiempo. Además, no recuperó el celular que le fue robado y que era su herramienta de trabajo. "No estaría realmente totalmente conforme pero es lo que ha determinado el juez", expresó sobre la sentencia.



El fiscal Pablo Cabot, que había pedido una pena de 7 años y medio, además investiga si hubo una autoría intelectual de la agresión al periodista a raíz de declaraciones brindadas por la particular Sandra Díaz respecto a que sus hermanas, la ex defensora oficial civil del distrito Judicial de Tartagal, Rosa Díaz, y la concejala Paola Díaz habrían manifestado que lo harían callar.

Nogales contó que Sandra Díaz, quien también denunció a sus hermanas por la retención de mercadería donada con destino a comunidades indígenas, había manifestado que grabó esos dichos con un celular al que luego se le rompió la pantalla y que hubo una cuarta persona como testigo. Esa conversación habría sucedido mientras las cuatro iban en un vehículo.

El periodista recordó que el día en que fue atacado tuvo que ir dos veces al hospital, porque la primera vez le hicieron puntos pero luego seguía sangrando, por lo que tuvieron que realizarle una cirugía para detenerle la hemorragia ya que las heridas tocaron parte de una arteria. Relató que la recuperación le llevó dos meses. "En el hospital no quisieron colocarme la antitetánica. Me suturaron sin anestesia. No encontraban un hilo específico. El cirujano empezó a llamar a uno y a otro. La herida en el brazo se me inflamó. Estuve con fiebre, sudoracion, varios días. Tuve que conseguir unos antibióticos", manifestó.

"Las puntadas tenían como destino causarme la muerte", afirmó Nogales. Dijo que fueron en la garganta, en el maxilar inferior y en el brazo izquierdo. "Si yo no movía el torso, la puñalada que me da en el maxilar inferior iba al cuello. Yo me encorvé y terminó en ese lugar. La otra puñalada iba dirigida a la zona izquierda del pecho y crucé el brazo", explicó. Añadió que el certificado médico decía que las lesiones con arma blanca, "fueron gravísimas, con riesgo mortal".

Nogales dijo que no puede acusar a las hermanas Díaz porque no tiene pruebas fehacientes pero sí vincula el ataque a hechos políticos ya que visibiliza cuestionamientos al gobierno local radicalismo. La concejala Díaz pertenecía al bloque radical.

El periodista contó además que la justicia investiga la muerte de la madre de las hermanas Díaz y él fue citado por la cobertura que hizo entrevistando a un albañil quien decía que la mujer murió en un accidente al caerse del techo. "Hubo varios cronistas y no los citaron" , sostuvo Nogales y expresó que eso le llamó la atención.

Nogales trabaja en un medio autogestivo, denominado la Cruda NN. Subrayó que el ejercicio periodístico se da en condiciones de mucha desprotección en Tartagal.

Sánchez además fue condenado por otro hecho cometido el 20 de diciembre de 2020. A las 21.50 de ese día, Esteban Alejandro Montes, su tío, se encontraba fuera de su domicilio, en el barrio Nueva Esperanza, cuando recibió un puntazo en la espalda dado por su sobrino. Montes resultó con dos heridas cortantes de tres centímetros cada una. Sánchez fue aprehendido cuando regresó con la intención de seguir agrediendo a la víctima.