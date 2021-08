"Actos preparatorios típicos de una fuga" y "condiciones típicas de una evasión". La investigación contra la ex presidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez describe de esa manera el intento de fuga que intentó un día antes de que se ordenara su detención como responsable de los crímenes cometidos durante sus días de gobierno. Según trascendió este miércoles en los medios de comunicación bolivianos, Áñez intentó escapar a Brasil para evitar ser detenida y juzgada.

Las valijas listas y la contratación de una avioneta son elementos presentes en la investigación, según reveló la agencia Boliviana de noticias ABI. La información surgida de fuentes oficiales, que también publicó el diario El Tiempo, sostienen que la ex presidente de facto fue avisada de la detención que iba a caer sobre ella, pero no llegó a tiempo para concluir su plan de escape.

Según los trascendidos de la investigación, Yerko Núñez, quien fuera ministro de la Presidencia hasta el final del mandato transitorio, fue quien le avisó a la ex senadora de la centroderecha sobre la detención que estaba por ordenar la Justicia en su contra. Núñez, con la información de primera mano, sí logró escapar en otro avión con destino a Brasil.

La presidenta golpista, al momento de su detención, fue encontrada "oculta debajo de la 'entrecama' de un sommier cuando fue aprehendida por los policías la noche del 12 de marzo, horas antes de ser enviada a la ciudad de La Paz", publicó la agencia de noticias ABI. El operativo policial la arrestó en la ciudad de Trinidad.

Enfrentamientos en el penal de Miraflores

Áñez permanece detenida en el penal de Miraflores cumpliendo una orden de prisión preventiva mientras es investigada por su responsabilidad en el golpe de Estado contra el ex presidente Evo Morales, en noviembre de 2019, y por los crímenes cometidas contra la manifestación populares en contra de su gobierno de facto. Un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las masacres ocurridas, que incluyeron ejecuciones sumarias.

El lunes, a través de las redes sociales de la ex mandataria de facto, se lanzó un comunicado en el que ella decía que ya no quería vivir. "Mis hijos necesitan hacer su vida. Ya no quiero más medicamentos que no sé cuáles son. Pido por favor a mis carceleros que me digan qué estoy tomando", sostenía Áñez en un mensaje enviado desde la cárcel para denunciar que está recibiendo hostigamientos psciológicos y que se "desconocer qué le van a hacer".

El mensaje acompañado por el hashtag #LiberenAJeanine movilizó a un grupo de personas que este miércoles se manifestaron en favor de la golpista frente al penal de Miraflores, donde se registraron enfrentamientos con quienes marcharon para condenar su accionar durante el golpe de Estado. Por el violento cruce entre los manifestantes se registraron peleas y, al menos, un herido. La Policía intervino arrojando gases lacrimógenos.