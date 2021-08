Victoria Tolosa Paz manifestó este sábado su "repudio absoluto" al atentado contra el dipitado provincial correntino Miguel Arias. "Me preocupa que no tenga dimensión mediática" en una provincia en la que "hace 20 años que gobierna el radicalismo", cuestionó. Además, dijo que el país "va a crecer" y criticó a Diego Santilli por no querer un debate.

En declaraciones a AM 750, la precandidata a diputada nacional por Buenos Aires del Frente de Todos aseguró que "hace falta un repudio contundente". También dijo que le gustaría ver al gobernador Gustavo Valdés, quien mañana va por su reelección, "al frente de la investigación".

"Espero que el PJ a nivel nacional acompañe la investigación. La violencia que se vive en Corrientes nos hace acordar a otros años. Si esto pasaba en Formosa, ¿qué se diría?", apuntó.

Tolosa Paz contrapuso la manera en que se abordó el hecho de Corrientes con la difusión del video de la docente de La Matanza: "Hay quienes tapan hechos que no deberían ocultar, se habla de la docente, pero no de Corrientes, porque creen que perjudica a una provincia cuyo gobernador ha apoyado a Macri". Insistió en que "si hubiera pasado en una provincia peronista sería distinto" y subrayó que "los medios arman una agenda que les sirve a Cambiemos, que es la destrucción del Frente de Todos".

La precandidata lamentó que Diego Santilli no quiera un debate antes del 12 de septiembre. "Santilli no quiere debatir con la excusa de la interna, yo tengo la obligación moral de contar cuáles son los proyectos que tenemos, las leyes que permitan exportar con valor agregado y generar más riqueza", sostuvo. Además, dijo que, si bien hay una interna en la oposición entre las listas de Santilli y Facundo Manes, la jornada "es de primarias simultáneas". Estimó que "ellos piensan lo opuesto de lo que proponemos y no se animan a debatir".

De cara a la campaña, sostuvo que "el tema es ver cómo recuperar el salario, cómo hacer para que el salario dure el mes", y dijo que hay una "agenda que no muestran los medios", que es "las pymes que crecen" y que "896 empresas invirtieron miles de millones de dólares" en la provincia de Buenos Aires, "una provincia productiva que vio crecer sus exportaciones". Además, afirmó que "hay que exportar más productos industrializados".

Respondió a la crítica de los libertarios: "(Javier) Milei dice que aumentaron impuestos, cuando les sacamos cargas impositivas a los trabajadores y así se activa el consumo. Fortalecimos el fisco, cambiamos la matriz regresiva del macrismo. Sólo pagan más el 5 por ciento de las pymes". Señaló que "hay que recaudar de manera más inteligente".

Sobre una eventual reelección de Alberto Fernández, remarcó que "mi responsabilidad es que el voto mayoritario sea para el Frente de Todos y que haya amplia participación". "Yo camino y (los ciudadanos) piden que se recupere el salario. Muchos piden reelección y Victoria Tolosa Paz no habla de otra cosa que no sea la campaña, que el pueblo decida si quiere ir para adelante", dijo. En ese sentido, expresó su confianza en que "los que quieren la recuperación nos van a votar".

Anticipó que la Argentina "va a crecer este año y en 2022 va a haber un crecimiento mayor". Propuso discutir medidas como "expandir la inversión pública", lo cual "es un debate que hay que dar mientras sorteamos las bombas que nos dejó Macri y vemos cómo negociar con el FMI". Estimó que "hay que crecer y la obra pública es dinamizadora", al tiempo que puntualizó que "cada dólar que anticipamos para pagar nos quita posibilidad de crecer".